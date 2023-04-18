تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في نصف نهائي موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا ...

تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال أوروبا، مع تقدمنا في الأدوار واقترابنا من الأمتار الأخيرة من المسابقة، ومع وصولنا إلى اللحظات الأخيرة من ربع نهائي المسابقة، سينتظر الجميع مباريات نارية بين الفرق.

بشكل رسمي ضمن ريال مدريد وميلان تأهلهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز الأول على تشيلسي بمجموع اللقاءين 4-0، وفاز الثاني على نابولي 2-1 بمجموع اللقاءين.

وتتبقى مباراتان سيتم من خلالهما تحديد باقي أضلاع المربع الذهبي وهي مباريات (إنتر ميلانو - بنفيكا) و(بايرن ميونخ - مانشستر سيتي).

وسنستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

ريال مدريد فاز على تشيلسي ذهابًا بثنائية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، وكرر النتيجة ذاتها على ملعب ستامفورد بريدج ليضمن موقعه في نصف النهائي.

بينما فاز ميلان على نابولي ذهابًا 1-0 بهدف نظيف، وتعادلا إيابًا بهدف لمثله.

الفريق ريال مدريد ميلان

ما هو موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تم إجراء قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الجمعة 17 مارس 2023، وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

سينتظر ريال مدريد المتأهل من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيتواجه الفائز من إنتر ميلانو وبنفيكا مع ميلان في الدور نصف النهائي.

ما هو موعد دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

سيكون ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16-17 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم 10 يونيو 2023 على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.