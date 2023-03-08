ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في ربع نهائي موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا ...

تزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال أوروبا، مع تقدمنا في الأدوار واقترابنا من الأمتار الأخيرة من المسابقة، ومع وصولنا إلى ربع نهائي المسابقة، سينتظر الجميع مباريات نارية بين الفرق.

وضمن فريقان إلى الآن مقعديهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهما كل من:-

أما خلال لقاءات الأربعاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فسينضم فريقان جديدان لزمرة الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسنستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

كانت بنفيكا أولى الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كلوب بروج بنتيجة 7-1 مجموع المباراتين.

كما نجح تشيلسي في إسقاط دورتموند والعودة رغم الخسارة في الذهاب بهدف نظيف لانتصار بثنائية.

واستطاع بايرن ميونخ الإطاحة بباريس سان جيرمان، بينما وصل ميلان إلى ربع النهائي متفوقًا على توتنهام.

الفريق بنفيكا تشيلسي باريس سان جيرمان ميلان الفائز من (بورتو - إنتر) الفائز من (مانشستر سيتي - لايبزيج) الفائز من (نابولي ٠ آينتراخت فرانكفورت) الفائز من (ريال مدريد - ليفربول)

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

موعد قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2022-23 هو يوم الجمعة 17 مارس 2023، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ستقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

بداية من هذا الدور لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إرجاء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

ما هو موعد دور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2022-23؟

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16-17 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم 10 يونيو 2023 على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.