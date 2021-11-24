ما هي الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

يقترب دور المجموعات من منافسات موسم 2021-22 في بطولة دوري أبطال أوروبا من نهايته، وقد ضمنت بالفعل عددًا من الأندية مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

وحتى الآن ضمن 11 ناديًَا التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، ويتبقى خمسة مقاعد لن تحسم إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، وتبدأ المواجهات الحاسمة التي ستحدد البطل في نهاية المطاف.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر في منافسات موسم 2021-22 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021-22؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة المركز الأول المركز الثاني الأولى مانشستر سيتي باريس سان جيرمان الثانية ليفربول لم يتحدد بعد الثالثة أياكس أمستردام سبورتينج لشبونة الرابعة ريال مدريد إنتر الخامسة بايرن ميونخ لم يتحدد بعد السادسة مانشستر يونايتد لم يتحدد بعد السابعة لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد الثامنة تشيلسي يوفنتوس

ما هو نظام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

بتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تُسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

ما هو موعد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2021-22؟

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 15 و16 فبراير 2022، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 23 و24 فبراير.

أما مباريات الإياب، تقام أولها يومي 8 و9 مارس، والختام في يومي 15-16 مارس.