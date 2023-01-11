ما هي الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني 2023؟ وما نصيب برشلونة وريال مدريد؟

مكاسب عديدة لبرشلونة وريال مدريد من بطولة كأس السوبر

تنطلق بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يحصل المشاركون الأربعة على مبالغ كبيرة.

وتعتبر بطولة كأس السوبر الإسباني مغامرة مربحة لجميع الفرق الأربعة المشاركة هذا العام حيث يلعب كل من برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس في هذه النسخة بفضل أدائهم في بطولتي الدوري والكأس.

ما هي الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني 2023؟

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن برشلونة وريال مدريد يحصلون على مبالغ أساسية قدرها 2.8 مليون يورو بينما يحصل فالنسيا على 1.7 مليون يورو وسيحصل ريال بيتيس على 750 ألف يورو.

وهناك أيضًا مليون يورو للمركز الثاني و 2 مليون يورو للبطل وهذا يعني أنه إذا فاز برشلونة أو ريال مدريد بالبطولة فسوف يحصل المتوج بالبطولة على 4.8 مليون يورو.

ما العوائد المالية لبطولة السوبر الإسباني 2023 في السعودية؟

وعلى مدار العامين الماضيين أقيمت البطولة في المملكة العربية السعودية حيث قامت الدولة بصرف الأموال لاستضافة الحدث.

وكشفت الصحيفة أن كرة القدم الإسبانية تجنى مبلغ 40 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني أي 43 مليون دولار) من هذه البطولة.

ويمكن لبرشلونة أن يفوز بأول لقب له تحت قيادة تشافي إذا فاز بكأس السوبر رغم صعوبة منافسيه.

وسيواجه ريال مدريد فريق فالنسيا اليوم الأربعاء ويلعب برشلونة وريال بيتيس غدًا الخميس وسوف الفائزون يوم الأحد القادم.