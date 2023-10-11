ما هي الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر ليج الإفريقي 2023؟

تعرف على الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر الإفريقي 2023 "السوبر ليج" وكم يحصل الفريق الفائز بالبطولة؟

مع اقتراب انطلاق دوري السوبر الإفريقي 2023 بدأ الكل يتحدث عن الجوائز المالية لتلك المسابقة التي تعد الفائز بها بقيمة غير مسبوقة في مسابقات القارة السمراء.

8 فرق تشترك في المسابقة وهي: الأهلي المصري - الوداد المغربي - صن داونز الجنوب إفريقي - الترجي التونسي - إنييمبا النيجيري - مازيمبي الكونغولي - سيمبا التنزاني - بترو أتلتيكو الأنجولي.

سيكون من بينها بطل المسابقة، الذي سيحصل على جائزة غير مسبوقة في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي بشكل عام، وماذا عن نسخة السوبر الإفريقي 2023 الاستثنائية؟.

ما هو موعد دوري السوبر الإفريقي 2023؟

ستبدأ مسابقة دوري السوبر الإفريقي 2023 يوم 20 أكتوبر 2023 وتقام المباراة النهائية يوم 11 نوفمبر 2023.

ما هي الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي؟

كشف باتريس موتسيبي عن مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي خلال المؤتمر الصحفي.

وسيكون إجمالي جوائز البطولة 100 مليون دولار أمريكي، على أن يحصل الفائز باللقب على عشرة ملايين دولار وذلك بشكل عام بخلاف نسخة العام 2023 في انتظار ما سيطرأ من مستجدات.. ولكن ماذا عن جوائز نسخة 2023؟.

ما هي الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي 2023؟

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي 2023 .

وسيكون إجمالي جوائز البطولة 17.4 مليون دولار أمريكي، حيث سيحصل الفريق الفائز بالبطولة على 4 ملايين دولار، والمركز الثاني على 2.8 مليون دولار، وكل نادٍ تأهل إلى المربع الذهبي على 1.7 مليون دولار وكل نادٍ شارك في البطولة فقط وخرج من ربع النهائي على 900 ألف دولار.