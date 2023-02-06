ما هي الاتهامات الموجهة لمانشستر سيتي؟ وما العقوبة المتوقعة؟

سؤال وجواب ماذا ينتظر مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي بعد تهم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف؟!

اتهم الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية، وتتعلق الاتهامات بالمعلومات المالية المتعلقة بالمزايا ومكافآت المدربين واللاعبين، وأنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وخلال هذا التقرير نستعرض أهم الأسئلة التي تدور في عقول المتابعين بالنسبة للقضية المطروحة بشأن السيتي، والإجابة عليها.

في أي مواسم حدثت مخالفات مانشستر سيتي؟

ووفقًا لبيان الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد ارتكبت الجرائم المزعومة في تسعة مواسم مختلفة من سبتمبر 2009 إلى 2018.

متى ولماذا بدأ التحقيق مع مانشستر سيتي؟

بدأت في ديسمبر 2018 بعد أن نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية وثائق فوتبول ليكس -أكبر تسريب لؤثائق سرية خاصة بالتعاملات المالية في كرة القدم-.

ما هي التهم المنسوبة لمانشستر سيتي؟

كما أوضح الدوري الإنجليزي في بيانه لم يقدم مانشستر سيتي "معلومات حقيقية" حول مواضيع مختلفة مثل راتب المدرب لمدة أربع سنوات ودخل النادي بما في ذلك الرعاية، بالإضافة إلى عدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من حيث "اللعب النظيف" المالي والترخيص، ولا قانون الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الربح والاستدامة.

كما يتهم النادي الإنجليزي بعدم تقديم "المعلومات والوثائق اللازمة" للتعاون في التحقيق بين عامي 2018 و 2023.

الاتهامات بشكل عام هي أن السيتي بالغ في الإيرادات وقلل من التكاليف، مما سمح للنادي بالتحايل على اللعب المالي النظيف.

يوضح كيران ماجواير الأستاذ ورئيس البوابة الاقتصادية في "Price of Football": "الاتهامات بشكل عام هي أن السيتي بالغ في تقدير الإيرادات والتكاليف التقديرية، الأمر الذي سمح للنادي بالامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف نتيجة لذلك".

ما هي الألقاب التي فاز بها مانشستر سيتي خلال الفترة التي زُعم أنهم ارتكبوا فيها هذه المخالفات؟

بين هذين التاريخين فاز مانشستر سيتي بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة ألقاب كأس كاراباو.

ما هي العقوبات التي يمكن أن توقع على مانشستر سيتي؟ وهل يمكن أن تسحب الألقاب؟

وقال ماجواير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لجنة للاستماع ستنظر إلى الأدلة من كلا الطرفين ثم يصدر قرار ويمكن أن يكون أي شي من مطالبته بسحب الألقاب أو خصم النقاط أوهبوط النادي".

وبحسب معلومات من وسائل إعلام بريطانية مثل "ذا تايمز" و"ديلي ميل"، فإن مانشستر سيتي في حال إدانتها سيواجهون سلسلة من العقوبات المحتملة بما في ذلك خصم النقاط.

تؤكد صحيفة "ذا صن": "تشمل العقوبات المحتملة الأخرى منع الانتقالات، وتحديد الإنفاق وحتى تجريد من الألقاب السابقة، على الرغم من أن الوضع غير مسبوق.

هل يمكن أن يهبط مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من الخيارات الأخرى التي تم تناولها في وسائل الإعلام الإنجليزية أن أحد العقوبات قد يكون طرد الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل فُرضت عقوبات على مانشستر سيتي من قبل؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مانشستر سيتي للاتهامات، وحدث من قبل في فبراير 2020 حيث فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبات على النادي لمدة عامين دون أن يتمكن من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكسر قواعد اللعب المالي النظيف من خلال تقديم مخالفات في دخل الرعاية.

استمرت القضية عدة أشهر حتى قررت محكمة التحكيم الأوروبية في يوليو 2020 رفع العقوبة على الرغم من حقيقة أن تسعة أندية في الدوري الإنجليزي بما في ذلك تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام هوتسبير، طلبت من المحكمة إعادة النظر في الحكم.

هل يمكن أن تؤدي هذه العقوبة إلى نقطة تحول في الدوري الإنجليزي؟

صرح ماجواير: "لا يبدو لي ذلك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ليس لديها مصلحة في سقف أكثر صرامة من المحتمل أن أرى نوعًا من التعديل لتتماشى مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكن هذا كل شيء".

لماذا قد يتعرض مانشستر سيتي للعقوبة وليس تشيلسي؟

أوضح ماجواير في حديثه لصحيفة "ماركا": "لا يوجد دليل على أن تشيلسي قد انتهك القواعد، لقد حققوا مبيعات لاعبين تقدر بحوالي 800 مليون يورو في السنوات العشر الماضية مما ساعدهم على الالتزام بالقواعد".