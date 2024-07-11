ما هو يوم برايم في أمازون السعودية؟ الموعد وأبرز العروض المبكرة

كل ما تحتاج لمعرفته عن يوم أمازون برايم 2024 فى السعودية وأبرز عروضه

هل تبحث عن عروض و خصومات حصرية مع مميزات التوصيل الى باب بيتك ؟ إذا أستعد ليوم برايم من أمازون السعودية هو الفرصة المثالية لشراء ما تريد بخصومات تصل الى 75 % على أكثر من 30 فئة من المنتجات.

تشمل الإلكترونيات، الأزياء، مستلزمات الجمال، المطبخ، المنزل، الصحة، الرياضة، وأجهزة أمازون، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات العربية الجديدة على برايم فيديو وفي هذا المقال سنجيب على أهم الأسئلة حول يوم أمازون برايم 2024 ونسلط الضوء على كيفية الاستفادة القصوى من هذا الحدث الرائع.

ما هو يوم برايم 2024 من أمازون السعودية؟

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يوم أمازون برايم هو حدث تسوقي سنوي مميز مخصص لأعضاء برنامج أمازون برايم.

في هذا اليوم، يتمتع الأعضاء بتخفيضات هائلة تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات من أفضل العلامات التجارية العالمية.

إنه ليس مجرد يوم للتسوق، بل هو احتفال بالتوفير حيث يتاح للأعضاء فى السعودية الفرصة لاقتناء منتجاتهم المفضلة بأسعار مذهلة وعروض حصرية.

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متى يبدأ وينتهي يوم أمازون برايم 2024 فى السعودية؟

يمتد يوم أمازون برايم لهذا العام على مدى ستة أيام كاملة في السعودية، ابتداءً من 16 يوليو وحتى 21 يوليو 2024 .

هذه الفترة الطويلة تتيح لأعضاء برايم فرصة مثالية للتسوق براحة واختيار المنتجات التي يحتاجونها بأسعار لا تضاهى.

و للاستفادة من هذه التخفيضات الرائعة والعروض أشترك الان فى أمازون برايم السعودية من هنا.

حيث اصبح الاشتراك فى أمازون برايم سهل وبسعر مغرى مع خصم 50% على اشتراك برايم لمدة 3 أشهر، مما يجعله فقط 8 ريال شهريًا لأول 3 أشهر ومن ثم 16 ريال شهريًا بعد ذلك و يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

الحدث الموقع الفترة يوم برايم 2024 أمازون السعودية 16 يوليو - 21 يوليو

كيف تشترك في أمازون برايم السعودية؟

قم بزيارة موقع أمازون السعودية.

ثم الانتقال إلى صفحة أمازون برايم.

ثم اضغط على "الاشتراك في برايم" واتبع الخطوات البسيطة للتسجيل.

و لمزيد من المعلومات عن كيفية الاشتراك فى أمازون برايم فى السعودية من هنا.

بعد تأكيد الاشتراك، يمكنك الاستفادة فورًا من جميع مزايا أمازون برايم الأن.

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مزايا الاشتراك فى أمازون برايم السعودية :

تخفيضات هائلة: خصومات تصل إلى 75% على الإلكترونيات، الأزياء، الجمال، المطبخ، المنزل، الصحة، الرياضة، وأجهزة أمازون.

توصيل مجاني وسريع: استمتع بتوصيل مجاني في اليوم التالي على آلاف المنتجات دون حد أدنى للشراء.

توصيل دولي مجاني: استمتع بخدمة التوصيل الدولي المجاني على ملايين المنتجات المؤهلة بدون حد أدنى للطلب، من أمازون الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

برايم فيديو: اشترك مجانًا في برايم فيديو وشاهد مسلسلات وأفلام حصرية مثل "The Grand Tour"، "The Boys"، "Jack Ryan"، و"The Marvelous Mrs. Maisel".

مزايا الألعاب: استمتع بألعاب مجانية واشتراك شهري مجاني بقناة تويتش ومزايا عديدة من ألعاب الفيديو.

ما هي أبرز العروض المبكرة في يوم برايم على أمازون السعودية؟

خصومات تصل الى 40 % على الهواتف من (أيفون، سامسونج ، هواوى) مع فرصة الشراء و الدفع لاحقا عبر خدمة tabby للتسوق من هنا.

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