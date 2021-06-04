ما هو نادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ؟

كل ما تريد معرفته عن نادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ، والذي يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، ما هو تاريخ النادي وكم عدد ألقابه؟ وأكثر

بعد أن انتهى تركي آل الشيخ من مهمته في تطوير الكرة السعودية، واقترب بأندية الدوري السعودي لمستويات الدوريات الأوروبية، بدأ في مهمة جديدة في الأراضي الإسبانية في عام 2019.

قام رئيس هيسة الترفيه الحالي ورئيس هيئة الرياضة السابق بشراء أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهو نادي ألميريا الذي طرأ عليه عدد من التغيرات منذ تولي المستشار السعودي.

تطور ألميريا بقوة منذ وصول تركي آل الشيخ، وأصبح في الموسمين الأخيرين أحد المنافسين بقوة على الصعود، لكنه فشل في المرتين من بوابة الملحق.

لكن، ما هو نادي ألميريا المملوك لرئيس هيشة الترفيه؟ جول يقدم لك كل ما تريد معرفته عن النادي.

ما هو نادي ألميريا؟

نادي ألميريا هو نادٍ إسباني يقع في مقاطعة أندلوسيا، وقد تأسس في عام 1989.

يعتبر ألميريا هو الوريث الشرعي للنادي الذي حمل نفس الاسم، ونافس في الدوري الإسباني بين عامي 1979 و1981، لكنه اختفى من الوجود في 1982.

في 19 يناير 2001، أعلن عمدة المية سانتياجو مارتينيو أن ناديي ديبورتيفو ألميريا وألميريا تم الاندماج بينهما، ليخرجوا بالنادي الحالي تحت اسم اتحاد ديبورتيفو ألميريا، والمعروف اختصارًا باسم ألميريا.

ما هو سعر نادي ألميريا؟

في 2 أغسطس 2019، أعلن نادي ألميريا استحواذ تركي آل الشيخ على 99.8% من أسهم نادي ألميريا، وأصبح أكبر المساهمين في النادي.

🚨El dueño del Club @turki_alalshikh ha comprado casi la totalidad de las acciones del club sumando ahora mismo un porcentaje del 99,8% del total 😎 pic.twitter.com/Aqiajf2wHa — UD Almería (@U_D_Almeria) November 21, 2019

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر ألميريا في ذلك التوقيت، لكن بحسب التقارير فإن الصفقة كلفت خزائن رئيس هيئة الترفيه ما يقرب من 27 مليون يورو.

عند استحواذ تركي آل الشيخ، كانت القيمة السوقية لنادي ألميريا حوالي 14 مليون يورو، لكن الآن تبلغ القيمة السوقية للنادي 57.6 مليون يورو.

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كم مرة صعد ألميريا للدوري الإسباني الدرجة الأولى؟

شارك ألميريا في دوري الدرجة الخامسة الخاصة بالهواة في الدوري الإسباني مع تأسيسه في 1989، وصعد للدرة الرابعة في 1992، وفي الموسم التالي مباشرةً صعد لدوري الدرجة الثالثة.

قضى نادي ألميريا موسمين في الدرجة الثالثة ثم صعد في 1995 لدوري الدرجة الثانية، وبعد مجموعة من المواسم التي تأرجح فيها بين الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، صعد الفريق للدوري الإسباني الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه في 2007-08.

قضى الفريق 4 مواسم متصلة، ثم هبط في 2011 للدرجة الثانية،وفي 2013-14 عاد مرةً أخرى وقضى موسمين في الدرجة الأول، قبل أن يهبط للدرجة الثانية ويستمر فيها حتى الآن.

أفضل مركز حققه ألميريا في الدوري الإسباني الدرجة الأولى كان في موسمه الأول في التاريخ 2007-08، حيث أنهى في المركز الثامن في جدول الترتيب.

إجمالاً، قضى نادي ألميريا 15 موسمًا في تاريخه في الدرجة الثانية، و6 مواسم في الدرجة الأولى، ومثلهم في الدرجة الثالثة، فيما قضى موسمين في الرابعة و3 مواسم في درجة الهواة.

من هم أبرز اللاعبين في تاريخ نادي ألميريا؟

هناك عدد من الأسماء التي لمعت في سماء الدوري الإسباني، وارتدت أقمصة أفضل الأندية في الليجا، وكانت إحدى محطاتها نادي ألميريا.

لا شك أن أبرز هؤلاء اللاعبون هو ألفارو نيجريدو، الذي دافع عن ألوان النادي في الفترة بين 2007 و2009.

فشل نيجريدو مع نادي ريال مدريد كاستيا، فغادره ووجد نادي ألميريا الذي قدمه للدوري الإسباني، وأجبر ريال مدريد على استعادته.

باع الريال ألفارو نيجريدو مباشرةً إلى نادي إشبيلية الذي توهج معه، ومنه انتقل إلى مانشستر سيتي ثم فالنسيا الذي كان شاهدًا على غروب مسيرته، وهو يلعب الآن في نادي قادش.

منذ سنوات، تخصص أحد حراس الدوري الإسباني في التصدي لركلات الجزاء، وأضاع أمامه النجمين الأبرز في العالم رونالدو وميسي أكثر من ركلة.

هذا الحارس هو البرازيلي دييجو ألفيش، الذي تقلد شعار فالنسيا في الفترة بين 2011 و2017، ثم عاد إلى بلاده من بوابة نادي فلامنجو الذي يلعب له حتى الآن.

قبل أن ينضم للخفافيش، قضى ألفيش 4 مواسم في صفوف ألميريا، وذلك في الفترة بين 2007 و2011.

أسماء أخرى سبق لها اللعب في نادي ألميريا، لعل أبرزها سفيان فيغولي، فيليبي ميلو، أليكس فيدال وغيرهم.

ما هي قائمة لاعبي نادي ألميريا الحالية؟

أبرز لاعبي نادي ألميريا في الوقت الحالي هو المهاجم النيجيري عمر صديق، والذي سجل حتى الآن 13 هدفًا هذا الموسم ليصبح الهداف الأول للفريق.

يتواجد أيضًا عدد من اللاعبين المميزين في ألميريا، لعل أبرزهم الألباني إيفان باليو والصربي رادوساف بيتروفيتش، كذلك الإسبانيين خوسيه لازو وخوسيه كورباس.

الرقم اللاعب المركز 1 جيورجي ماكاريدزي حارس مرمى 13 فيرناندو حارس مرمى 39 ليويس تاريس حارس مرمى 2 أيتور بونيويل ظهير أيمن 12 أليكس سينتيليس ظهير أيسر 15 سيرجيو أكيمي ظهير أيسر 18 نيكولا ماراش قلب دفاع 20 إيفان باليو ظهير أيمن 21 تشومي قلب دفاع 24 خورخي كوينكا قلب دفاع 25 إيفانيلدو فيرنانديش قلب دفاع 5 مانو مورلانيس محور وسط 6 سيزار دي لا هوز محور وسط 8 رادوساف بيتروفيتش محور وسط 10 أجير أكيتشي صانع ألعاب 11 بريان رودريجيز محور وسط 14 لوكاس روبيرتوني محور وسط 16 خوسيه كارلوس لازو جناح أيسر 17 خوسيه كورباس جناح أيمن 19 جواو كارفاليو جناح أيسر / صانع ألعاب 23 فران فيالبا صانع ألعاب 24 سامو كوستا محور وسط 27 داني ألبيار صانع ألعاب / مهاجم 32 لارجي رمضاني جناح أيسر / جناح أيمن 3 جوردي إسكوبار مهاجم 4 جيليرمي سكيتيني مهاجم 7 خوان فيار مهاجم / جناح أيمن 9 عمر صديق مهاجم 34 خوان مانويل جوتييريز مهاجم / جناح أيسر

من هو مدرب نادي ألميريا الحالي؟

مدرب نادي ألميريا الحالي هو خوان فرانشيسك فيرير سيكيليا، والمعروف باسم روبي.

ولد في 1 يناير 1970 في فيلاسار دي مار بإسبانيا، ولعب كرة القدم في مستوياتٍ قليلة، وأبرز محطاته كلاعب كانت في إسبانيول ب.

بدأ مسيرته التدريبية في عام 2001 في فريق المدينة التي ولد بها، وخلال مشواره التدريبي قاد فرق متوسطة في الدوري الإسباني على غرار ليفانتي وبلد الوليد وإسبانيول وريال بيتيس الذي كان محطته الأخيرة قبل ألميريا.

من هم أشهر مدربين ألميريا في التاريخ؟

لعل أبرز مدربين ألميريا في التاريخ، هو المدرب الأكثر فوزًا بالدوري الأوروبي، والذي فاز بها مع إشبيلية وفياريال أوناي إيمري.

تولى إيمري قيادة نادي ألميريا في الفترة بين 2006 و2008، ونجح في الصعود به للدوري الإسباني الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل أن يدرب بعد ذلك فالنسيا وإشبيلية وباريس سان جيرمان وآرسنال.

يمكن اعتبار خافي جراسيا أحد أبرز المدربين الذي دربوا ألميريا على الرغم من مسيرته الحافلة بلحظات الفشل، والتي كانت أبرز محطاتها فوزه بمدرب الشهر مع نادي واتفورد في مطلع موسم 2018-19.