تعرف على موعد البطولة المقبلة لكأس العالم، بعد انتهاء مونديال 2022، وأين ستقام البطولة..

انتهت النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، والتي شهدت إثارة لم تتوقف منذ البداية وحتى الصافرة الأخيرة للمباراة النهائية.

منتخب الأرجنتين حقق الفوز على منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، ليزين "الألبيسيليستي" قميصه بالنجمة الثالثة، وينهي ليونيل ميسي انتظاره الطويل للفوز باللقب العالمي.

جماهير كرة القدم على مستوى العالم تنتظر بفارغ الصبر النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم، حيث أن شغف المونديال لن ينتهي أبدًا.

الموعد والمدن والنظام الجديد وكل ما تريد معرفته عن كأس العالم 2026

لكن ما هو موعد كأس العالم المقبلة؟ وأين تقام البطولة؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هو موعد كأس العالم المقبلة؟

ستقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في عام 2026، حيث يعود المونديال من جديد إلى فصل الصيف بعد نسخة قطر الاستثنائية التي أقيمت في الشتاء.

ومن المقرر أن تقام النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم خلال شهري يونيو ويوليو 2026.

أين تقام النسخة المقبلة من كأس العالم؟

لأول مرة في تاريخ كأس العالم، سيتم تنظيم مونديال 2026 بين ثلاثة بلدان، بعدما كان العدد الأقصى هو بلدين، حين أقيمت البطولة في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

وفاز الملف المشترك المقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2026، متفوقًا على ملف المغرب.

وبذلك، ستقام بطولة كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، وسيتم تنظيم البطولة بصورة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ما هو عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم بداية من مونديال 2026.

ومن المقرر أن يشارك 48 منتخبًا في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ البطولة، بعدما اقتصر عدد المنتخبات المشاركة في المونديال على 32 منتخبًا وذلك من نسخة 1998 وحتى 2022.