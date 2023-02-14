ما هو موعد برنامج وليد الفراج "أكشن مع وليد"؟ وكيف تشاهده عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن موعد برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي السعودي وليد الفراج وما هي القنوات الناقلة له وكيف تشاهده عبر الإنترنت؟

يعد برنامج الإعلامي السعودي وليد الفراج "أكشن مع وليد" من أكثر البرامج الرياضية السعودية نجاحًا وإقبالًا جماهيريًا، لطرحه قضايا الكرة السعودية وتناوله كافة الآراء.

كما أن الفراج يملك باعًا إعلاميًا كبيرًا على المستوى السعودي الرياضي، ولذلك يملك برنامجه تأثيرًا عربيًا وليس سعوديًا فقط.

ومع تنامي التوجه الكروي داخل المملكة العربية السعودية، وبالذات في الآونة الأخيرة حيث تكتسب كرة القدم السعودية زخمًا عالميًا بعد العديد من الخطوات القوية على الصعيد الرياضي أبرزها التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف نادي النصر، فإن المتابعة الإعلامية للرياضة السعودية أخذت في التنامي بقوة، ومعه اتسعت دائرة مشاهدة برنامج "أكشن مع وليد" كمساحة رئيسة يتم فيها تناول أبرز ما يحدث في الكرة السعودية بشكل آني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه وليد الفراج على مدار الأسبوع، وما هي القنوات الناقلة له؟ وكيف يمكن متابعته عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد برنامج أكشن مع وليد؟

موعد برنامج برنامج أكشن يا وليد الذي يقدمه الإعلامي السعودي وليد الفراج هو كل يوم خلال الأسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لبرنامج أكشن مع وليد؟

يذاع برنامج أكشن مع وليد على شبكة قنوات "إم بي سي" ولكن الآن يمكن متابعته عبر تطبيق "شاهد" أيضًا في موسم مجاني.

البرنامج الموعد القنوات الناقلة أكشن مع وليد يوميًا

23:00 السعودية، 22:00 مصر MBC 1

شاهد

كيف يمكن مشاهدة برنامج أكشن مع وليد عبر الإنترنت؟

بخلاف إمكانية المتابعة عبر تطبيق شاهد بشكل مجاني، يمكن متابعة أبرز المضامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية المتعلقة بالبرنامج.

اضغط هنا لمتابعة برنامج "أكشن مع وليد" على تطبيق شاهد..

كما توفر صفحة البرنامج على "فيس بوك" خدمة البث المباشر بشكل يومي.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر اليومي لبرنامج أكشن مع وليد على "فيس بوك".