ما هو موعد بداية دوري روشن السعودي 2023-24؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023..

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أصبح دوري روشن السعودي أحد أشهر البطولات ليس فقط في الوطن العربي، لكن في العالم أجمع، ليس فقط بسبب استقطاب البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل نادي النصر في يناير 2023 لكن أيضًا لم يتمتع به الدوري من منافسة شرسة بين فرقه على اللقب.

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نسخة 2022-23 من دوري روشن السعودي، والتي تدخل مراحلها الأخيرة، تشهد صراعًا بين الاتحاد والنصر على اللقب، ويبدو الطريق ممهدًا أمام "العميد" للظفر بلقبه الأول بعد غياب طويل.

ومع اقترابنا من نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية دوري روشن السعودي 2023-24، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2023، ومن هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى دوري روشن؟

ما هو النظام الجديد لدوري روشن السعودي 2023-24؟ وما هي كيفية التأهل إلى دوري أبطال آسيا؟

متى بداية دوري روشن السعودي 2023-24؟

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في أبريل الماضي عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

رابطة الأندية، وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حددت يوم 11 أغسطس 2023 موعدًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

وبينما لم تعلن رابطة الأندية عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2024.

البطولة البداية دوري روشن السعودي 2023-24 11 أغسطس 2023

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2023-24؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-24 بالروزنامة الجديدة وبشكل استثنائي لموسم واحد، وذلك لتزامن موسمين محليين مع نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا.

وسيكون ذلك فقط في حال عدم صدور آلية أخرى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تخص المشاركة في هذه النسخة بنظامها الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار استكمال متطلبات التراخيص اللازمة للفرق للمشاركة في البطولة.

وحسب البيان الذي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي، فإن المقاعد الأربعة لدوري أبطال آسيا 2023-24 سيتم توزيعها بالشكل التالي..

سيحصل بطل دوري روشن السعودي في موسمي 2021-22 و22-23 على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2023-24، بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين لموسم 2022-23.

أما بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-22 فسيحصل على مقعد في الملحق المؤهل إلى البطولة.

وفي حال تكرار الفريق في أي بند من البنود السابقة، سيكون الاختيار حسب التسلسل الآتي:

1- وصيف دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

2- وصيف دوري روشن السعودي لموسم 2021-22.

3- ثالث دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

4- ثالث دوري روشن السعودي لموسم 2021-22.

5- رابع دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

وبناء على ذلك، فقد ضمن نادي الهلال أحد المقاعد بصفته بطلًا للدوري السعودي في موسم 2021-22، فيما ضمن الفيحاء مقعدًا في المحلق المؤهل إلى البطولة، بصفته بطل كأس خادم الحرمين لموسم 2021-22، فيما يتبقى مقعدان، الأول لبطل دوري روشن السعودي 2022-23، والثاني لبطل كأس خادم الحرمين في الموسم الحالي في حالة عدم فوز الهلال باللقب أمام الوحدة في النهائي، أو وصيف دوري روشن في الموسم الحالي.

ما هي الفرق الهابطة من دوري روشن السعودي 2022-23؟

موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي سيشهد هبوط فريقين بشكل استثنائي من أجل تغيير شكل المسابقة في الموسم المقبل.

ولم يحسم بعد الفريقان الهابطان إلى دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023-24، مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم الحالي من دوري روشن.

ما هي الفرق الصاعدة إلى دوري روشن السعودي 2023-24؟

من أجل تغيير نظام دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل، من المقرر أن تصعد أربعة أندية من دوري يلو، الأهلي حسم بالفعل أحد المقاعد المؤهلة بعد موسم واحد في الدرجة الأولى.

الفرق الصاعدة الفرق الهابطة الأهلي لم يحدد بعد لم يحدد بعد لم يحدد بعد لم يحدد بعد - لم يحدد بعد -

Shahid