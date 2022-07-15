ما هو موعد بداية الدوري المصري 2022-23؟

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز 2022-23 وماذا قرر الاتحاد المصري في هذا الصدد...

تعيش الجماهير المصرية إثارة منقطعة النظير في الدوري المصري لموسم 2021-22 الذي يشتعل الصراع فيه على حسم اللقب بين الثلاثي، الأهلي، الزمالك، وبيراميدز.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم موسم 2020-21.

تكتظ البطولة المصرية باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، مثل علي معلول، سيف الدين الجزيري، بيرسي تاو، وغيرهم من النجوم.

في مصر المواعيد ليست على ما يرام والدوري يأخذ تقريبًا عام في آخر 4 نسخ، ولكن ماذا سيحدث في نسخة 2022-23؟ ومتى ستبدأ وتنتهي.

في هذا التقرير نلقي الضوء على كل ما يخص نسخة 2022-23 من الدوري المصري الممتاز.

متى بداية الدوري المصري 2022-23؟

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، أن موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد، سيكون في بداية أكتوبر 2022، بنفس عدد الفرق المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.

وشدد عامر في تصريحاته، أن نهاية الدوري ستكون في شهر يونيو 2023، مع نهاية معظم الدوريات العالمية، ولن يكون الموسم الجديد مزدحمًا بالمباريات، على عكس الموسم الحالي الذي كان مليئًا بالتوقفات.

البطولة البداية الدوري المصري 2022-23 أكتوبر 2022

ما هو موعد قرعة الدوري المصري 2022-23؟

لم يتم حتى الآن الإعلان الرسمي عن موعد قرعة الموسم الجديد من الدوري، وإن كانت تشير التقارير إلى أن القرعة ستكون في شهر سبتمبر المقبل، عقب نهاية الموسم الحالي من الدوري.

من فاز بالدوري المصري 2022-23؟

لم يتم حسم الدوري حتى الآن، ويشتعل الصراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على اللقب، إذ يتصدر الفارس الأبيض الترتيب برصيد 54 نقطة بعد لعب 24 مباراة، وخلفه بيراميدز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 48 نقطة بعد لعب 22 مباراة.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يتأهل كالعادة إلى دوري أبطال إفريقيا فريقان من مصر، وهما أصحاب المركز الأول والثاني.

وبسبب طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من الاتحاد المصري تحديد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل، لجأ الاتحاد المصري إلى جدول الدوري عقب نهاية الدور الأول من البطولة.

وكيل روي فيتوريا 🗣️



"فيتوريا لم يسبق له العمل مع المنتخبات، واسم منتخب مصر كبير ولذلك تنازل عن راتبه المرتفع لقيادة المنتخب".



"المدير الفني قام بتعديل 48 بند في عقده مع اتحاد الكرة". pic.twitter.com/9GpOjA2pDT — جول مصر - GOAL (@goaleg) July 14, 2022

وبهذا يتأهل الزمالك والأهلي، إلى النسخة القادمة من البطولة الإفريقية، باعتبار الزمالك متصدر الترتيب، والأهلي في المركز الثاني مع نهاية الدور الأول.

ما هي الفرق المتأهلة إلى الكونفدرالية 2023؟

كما ذكرنا سابقًا وبعد طلب الاتحاد الإفريقي، من الاتحاد المصري إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وبنتيجة الدور الأول، يشارك بيراميدز وفيوتشر، في الكونفدرالية للموسم المقبل.

ما هي الفرق الهابطة من الدوري المصري 2022-23؟

لم يتم حتى الآن حسم مصير الفرق التي ستهبط في الموسم المقبل، إذ تصارع العديد من الفرق للهروب من مناطق الهبوط، وعلى رأسها مصر للمقاصة، وإيسترن كومباني، والمقاولون العرب، والجونة.

ما هي الفرق الصاعدة للدوري المصري؟

تمكنت ثلاثة أندية من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز وهي أسوان، الداخلية، وحرس الحدود.