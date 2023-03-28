ما هو موعد إطلاق فيفا 24؟ ولماذا سيتغير اسم اللعبة الشهيرة؟

كل ما تريد معرفته عن موعد إطلاق لعبة EA Sports الجديدة لكرة القدم..

مع إطلاق لعبة "FIFA 23" قبل عدة أشهر الآن، سيبدأ الاهتمام قريبًا في التحول إلى النسخة التالية من اللعبة التي تنتجها شركة "EA Sports" لألعاب الفيديو.

حققت "EA Sports" نجاحًا هائلًا بإصدار لعبتها الخاصة بكرة القدم سنويًا، حيث يتطلع المشجعون بفارغ الصبر دائمًا إلى التغييرات التي تقوم بها الشركة.

بداية من تحسين الصور إلى تعديلات أسلوب اللعب، تقدم "FIFA" شيئًا مختلفًا في كل عام، وهو ما يجعل الحصول على نسخة جديدة من اللعب أمرًا جديرًا بالاهتمام.

حسنًا، ما هو موعد إصدار النسخة الجديدة من "FIFA" وماذا يمكن أن نتوقع منها؟ "جول.كوم" يلقي نظرة سريعة على ذلك.

ما هو تاريخ إصدار "FIFA 24"؟

حتى الآن، لا يوجد تاريخ محدد لإصدار النسخة الجديدة من لعبة كرة القدم التي تقدمها "EA Sports".

تم إصدار "FIFA 23" في 27 سبتمبر 2022، وهناك فرصة قوية لإصدار النسخة القادمة في وقت مماثل من العام في عام 2023.

تقوم "EA Sports" غالبًا بإطلاق النسخة الجديدة كل عام في مثل هذا التوقيت، حتى تتزامن تقريبًا مع بداية موسم الأندية الأوروبية الجديد وتضمن أن تكون اللعبة في الصدارة مع اقتراب فترة عيد الميلاد.

ألمحت "EA Sports" إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار حول اللعبة التالية في يوليو 2023 ومن المرجح أن يتم تأكيد تاريخ الإصدار في ذلك الوقت.

لماذا سيطلق على FIFA 24 اسم EA Sports FC؟

هناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار هو أن اللعبة الجديدة لن تسمى في الواقع "FIFA 24" وسيتم تغيير علامتها التجارية بدلًا من ذلك إلى "EA Sports FC".

الاسم الجديد هو نتيجة لفض الشراكة بين "EA Sports" والاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي استمرت 20 عامًا، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على صفقة جديدة مما يعني أن اللعبة كانت بحاجة إلى إعادة تسمية.

وعلى الرغم من أنها فقدت علامة "FIFA" التجارية، إلا أن "EA Sports" أبرمت صفقات منفصلة مع 300 نادٍ ودوري حول العالم، مما يسمح لأسماء اللاعبين والأندية والمسابقات بالاستمرار في اللعبة بعد التغيير.

قالت "EA Sports" في بيان صحفي في وقت الانقسام: "كل ما تحبه في ألعابنا سيتواجد في EA SPORTS FC، ستكون هناك نفس التجارب الرائعة، والأطوار، والبطولات، والأندية والرياضيين".

وأضاف البيان: "كل الأطوار ستكون موجودة، ستظل مجموعة التراخيص الفريدة الخاصة بنا التي تضم أكثر من 19000 لاعب وأكثر من 700 فريق وأكثر من 100 ملعب و30 اتحادًا وطنيًا موجودة"

واختتم البيان: "واصلنا الاستثمار في تلك الشراكات لعقود وستكون حاضرة بشكل فريد في EA SPORTS FC، ويشمل ذلك شراكات حصرية مع الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الألماني، والدوري الإيطالي، والدوري الأمريكي، والمزيد في المستقبل".