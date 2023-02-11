ما هو سجل مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية؟ وما هو أفضل إنجاز له؟

تعرف على سجل مشاركات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وأفضل إنجازات "المارد الأحمر" في البطولة.

يستعد الأهلي المصري للمشاركة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية، ليعزز بذلك مكانته كثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2022، بصفته وصيف لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارة النهائي أمام الوداد وذلك بسبب تنظيم البطولة في المغرب.

وأقيمت النسخة رقم 19 من بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير 2023، بمشاركة سبعة أندية من ست قارات.

كما تحمل النسخة الحالية من كأس العالم للأندية رقمًا مميزًا للغاية، بالنظر إلى مشاركة ثلاثة أندية عربية في البطولة، هي الأهلي، والهلال السعودي، والوداد المغربي.

وفي التقرير التالي، يأخذكم "جول GOAL" للتعرف على سجل مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية، وأفضل إنجاز لفريق "القلعة الحمراء" في البطولة.

ما هو تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية؟

بدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005، وحينها لعب مباراتين، الأولى في ربع النهائي أمام الاتحاد السعودي، وخسرها بهدف دون رد، ثم أمام سيدني الأسترالي وخسر أيضًا بنتيجة 2-1، ليحتل المركز السادس.

وعاد الأهلي إلى البطولة في العام التالي مباشرة، وهذه المرة نجح في تسجيل أفضل مشاركة له في تاريخه بالبطولة، حين حصد المركز الثالث.

الأهلي بدأ مشواره في نسخة 2006 من كأس العالم للأندية بالفوز على أوكلاند سيتي بهدفين دون رد، ثم خسر أمام إنترناسيونال البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1، ونجح في مباراة المركز الثالث في الفوز على أمريكا المكسيكي بهدفين لهدف ليتوج بالميدالية البرونزية.

وبعد عام واحد من الانقطاع، شارك الأهلي في نسخة 2008 من مونديال الأندية، لكنها كانت مشاركة مخيبة، بعد أن احتل المركز السادس، حيث خسر أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 4-2 في ربع النهائي، ثم أمام أديلايد يونايتد الأسترالي بهدف نظيف في مباراة تحديد المركز الخامس.

انقطع الأهلي عن المشاركة في كأس العالم للأندية حتى عام 2012، وحينها تمكن من الفوز على هيروشيما الياباني في ربع النهائي بنتيجة 2-1، لكنه خسر في نصف النهائي ضد كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف، وسقط أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بهدفين دون رد.

الأهلي عاد إلى كأس العالم للأندية في نسخة 2013، لكنها كانت مشاركة مخيبة للغاية، بعد أن خسر في ربع النهائي أمام جوانجزو الصيني بهدفين دون رد، ثم في مباراة تحديد المركز الخامس خسر أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 5-1.

شارك الأهلي في مونديال الأندية في 2020، وحينها فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد في ربع النهائي، لكنه سقط أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي، ونجح في حصد الميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي 2021، استطاع الأهلي تكرار إنجاز البرونزية وذلك بعد الفوز على مونتيري في المباراة الأولى ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، وفاز على الهلال برباعية نظيفة ليحصد الميدالية البرونزية.

أما مشاركة الأهلي في 2022 فانتهت بحصده المركز الرابع وذلك بعد فوزه على أوكلاند سيتي بثلاثية ثم الانتصار ضد سياتل الأمريكي بهدف دون رد، وخسر برباعية لهدف أمام ريال مدريد ثم برباعية لهدفين ضد فلامنجو.

تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية

مباريات فوز تعادل خسارة أهداف له أهداف عليه 21 8 1 13 24 34

ما هو أفضل إنجاز للأهلي في كأس العالم للأندية؟

حقق الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات، الأولى في 2006 والثانية في 2020، والثالثة في 2021 كما حقق المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.

مراكز الأهلي خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية

