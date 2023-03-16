ما هو سبب تأجيل مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022-23؟

تعرف على سبب تأجيل مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022-23 والتي كانت مقررة ضمن الجولة 28 من البطولة

كان كل مشجعي ليفربول وفولهام ينتظرون إقامة مباراة الدوري الإنجليزي بين الفريقين يوم السبت 18 مارس 2023، ولكن المتابعين فوجئوا بأن هذه المباراة مؤجلة.

أعاد هذا الأمر التذكير بسبب تأجيل المباراة وعدم إقامتها في موعدها، وهل هذه الجولة بشكل عام مؤجلة في الدوري الإنجليزي أم لا؟.

في السطور التالية نتعرف سويًا على سبب تأجيل مباراة ليفربول وفولهام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 2022-23.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

لماذا تم تأجيل مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022-23؟

أعلن نادي ليفربول في وقت سابق تأجيل مباراته ضد فولهام، والتي كان مقررًا أن تقام لحساب الجولة 28 من المسابقة يوم 18 مارس 2023.

تم تأجيل المباراة بسبب وصول فولهام إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

هذا الدور تجري مبارياته في التوقيت ذاته، وعليه فإن فولهام تنتظره مباراة قوية في ربع النهائي ضد مانشستر يونايتد يوم 19 مارس 2023 في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022-23

كان مقررًا أن تقام مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022-23 يوم السبت 18 مارس 2023.

حتى الآن لم يتم تحديد موعد مباراة ليفربول وفولهام في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 2022-23.