ما هو راتب مبابي مع باريس سان جيرمان، وكم تبلغ ثروته؟

اقترب عقد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان من الانتهاء داخل حديقة الأمراء، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة باريس سان جيرمان، عرضت على نجمها عرضًا كبيرًا تصل قيمته إلى 45 مليون يورو سنويًا للتجديد، ولكن اللاعب لم يوافق عليه حتى الآن.

لكن ما هو راتب مبابي الحالي؟ يقدم لكم موقع جول كل شيء عن تفاصيل ثروة مبابي وفقاً للمعلومات والتقارير الواردة بهذا الصدد.

ما هو راتب مبابي مع باريس سان جيرمان؟

بحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي هو ثالث أعلى لاعبي فريقه أجرًا في العقد الحالي، إذ يحصل على 26 مليون يورو سنويًا، بخلاف المكافآت والحوافز.

ومن جانبها أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق من العام الحالي، أن ريال مدريد عرض على مبابي عقدًا يصل قيمته إلى 50 مليون يورو، إن وافق اللاعب على ارتداء قميص الميرينجي في الموسم المقبل.

كم تبلغ ثروة كيليان مبابي؟

بحسب ما ذكره موقع " Celebrity Net Worth" في عام 2021، فإن صافي ثروة اللاعب الفرنسي الشاب وصلت إلى 95 مليون دولار.

بالإضافة إلى وجود عقد رعاية كبير بينه وبين إحدى شركات ملابس كرة القدم، يصل إلى 16.8 ملايين يورو سنويًا، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس" المهتمة بالاقتصاد الرياضي، كما أنه الوجه الإعلاني للعبة فيفا الشهيرة، وتتواجد صورته على غلاف اللعبة في آخر نسختين لها.

ما أزمة مبابي مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا بسبب حقوق الصور الإعلانية؟

فجرت صحيفة "ماركا" مفاجأة عن وجود ازمة في اتفاق مبابي مع ريال مدريد، بسبب الحقوق الإعلانية للصور، إذ أن قوانين إدارة الميرينجي تمنح لاعبي الفريق 50% من حقوق الصور الإعلانية للفريق، ولكن يطلب النجم الفرنسي الحصول على نسبة 100% من تلك الحقوق.

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وفي سياق منفصل أشارت "ليكيب" الفرنسية، إلى أن مبابي يرفض أيضًا المشاركة في تصوير حملة إعلانية مع منتخب فرنسا بالوقت الحالي بسبب الاختلاف على نسبة توزيع إيرادات الحملة، فاللاعب يريد أن يذهب جزء من تلك الإيرادات إلى الأعمال الخيرية وعدم توزيعها بالتساوي بين بقية اللاعبين.