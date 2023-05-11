تعرف على الراتب المعروض على ليونيل ميسي لينضم إلى الهلال السعودي

تعيش كرة القدم السعودية في الأيام القليلة الماضية حالة من الصخب، وذلك منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، وارتباط الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى الهلال.

ومع انتقال رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، فقد خرجت تقارير ربطت الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى غريمه نادي الهلال.

الارتباط بانتقال ميسي إلى الهلال جاء من حقيقة ارتباط رونالدو بالنصر، بالنظر إلى أنهما غريمان تنافسا دائمًا في أكثر من محفل، سواء على مستوى الدوريات والبطولات الأوروبية المختلفة أو المنتخبات.

وبحسب التقارير، فإنّ الهلال السعودي يحاول إغراء ليونيل ميسي بدفع راتب ضخم لإنهاء مسيرته في دوري روشن.

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ما هي حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال؟ وما هو الراتب المعروض عليه للعب في دوري روشن؟ ذلك ما نتعرف عليه عبر التقرير التالي في "جول.كوم".

هل وافق ليونيل ميسي على الانضمام إلى الهلال؟

الوكالة الفرنسية نشرت تقريرًا يؤكد أنّ ميسي وقع بالفعل مع الهلال السعودي وفي انتظار نهاية الموسم للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولكن والد ميسي نشر في بيان رسمي لينفي هذا الخبر ويؤكد عدم وجود أي موافقة من قبل الهلال للحصول على اللاعب.

كما أنّ الباب لا يزال مفتوحًا للعودة إلى برشلونة في حال نجح النادي الكتالوني في تحسين أوضاعه الاقتصادية.

ما هو راتب ليونيل ميسي مع الهلال السعودي؟

العديد من المصادر أكدت مؤخرًا أن الهلال يعرض على ميسي راتبًا يصل إلى 400 مليون يورو بعقد يمتد إلى موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

ووصل الأمر لصحيفة "ليكيب" التي أكدت أنّ الراتب قد يصل إلى 600 مليون يورو في موسمين مع ثالث إضافي.

ومن المؤكد أنّ راتب ميسي في الهلال سيكون أكبر مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو مع النصر.

ما هو راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر في يناير الماضي براتب خيالي وصلت إلى 200 مليون يورو لمدة موسمين.

وفي حال انضم ليونيل ميسي إلى الهلال فلن يكون راتب كريستيانو رونالدو الأعلى، بل سيحصل ميسي على ضعف أو ربما أكثر مما يتقاضاه صاروخ ماديرا.

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