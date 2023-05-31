ما هو راتب كريم بنزيما المعروض عليه من الاتحاد السعودي؟ وما تفاصيل العرض؟

تعرف على راتب كريم بنزيما المعروض عليه من الاتحاد وما تفاصيل العرض المقدم إليه من الدوري السعودي؟

لا يبدو المسؤولون الرياضيون في المملكة العربية السعودية مستعدين للتخلي عن الصورة المذهلة التي تبدو بها كرة القدم في البلاد، خصوصًا بعد أن سلط انتقال البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو الضوء على الدوري القوي والتجهيزات الرياضية ذات المستوى العالمي.

الآن وقبل الميركاتو الصيفي الساخن الذي ينتظر وصول العديد من الأسماء إلى الكرة السعودية وعلى رأسها ليونيل ميسي، يبرز اسم "أفضل لاعب في العالم" بناء على جائزة الكرة الذهبية في آخر نسخة لها، الفرنسي كريم بنزيما، كأحد الصفقات الساخنة المنتظرة في الدوري السعودي.

الكلام زاد مؤخرًا وبات من مصادر شديدة الثقة، عن عروض سعودية من أجل النجم الفرنسي، الذي لا يمر بأفضل فتراته خصوصًا مع فقدان ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

العرض المادي الخرافي الذي يقدمه "اتحاد جدة" لكريم بنزيما صعب الرفض، ورغم أن الكل ذهب في البداية إلى أن الهلال هو من يريد ضم الفرنسي، إلا أن الحديث الدائر بقوة في الوقت الراهن هو عن صفقة اتحادية لضم مهاجم ريال مدريد.

فما هو عرض الاتحاد المقدم إلى كريم بنزيما؟ تفاصيله وقيمته..

مع اقتراب الحسم .. راتب كريم بنزيما مع الاتحاد يثير الجدل

ما هو راتب كريم بنزيما وتفاصيل عرض الاتحاد السعودي؟

صحيفة آس الإسبانية أشارت إلى أن السعودية رفعت عرضها لضم مهاجم ريال مدريد إلى 200 مليون يورو سنويًا، بعدما كان 100 مليون، لكن دون تحديد هوية النادي المفاوض، وإن تُرجح مصادر أخرى أنه الاتحاد المتوج مؤخرًا بدوري روشن.

وأوضحت أن بنزيما الذي جُدد عقده تلقائيًا مع ريال مدريد حتى صيف 2024 لم يحسم بعد مستقبله مع الفريق، مشيرة إلى أن فرصة رحيله للسعودية كبيرة جدًا، ليس فقط بسبب العقد المغري، 400 مليون يورو لموسمين، بل كذلك لضمان وظيفة أخرى بعد الاعتزال هي سفير لكأس العالم 2030.

آس أضافت أن السعودية تتحرك حاليًا في خطين متوازيين ضمن خطتها للفوز باستضافة مونديال 2030، الأول بالتعاقد مع النجوم الكبار لدعم ملف التنظيم، مثلما فعلت قطر بالتعاقد مع تشافي وزين الدين زيدان وآخرين قبل الفوز بتنظيم مونديال 2022، فيما الثاني بضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من أصوات الاتحادات الإفريقية الـ56.

الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أكد بدوره أن عرض النادي الجداوي يقترب من 100 مليون يورو سنويًا، بخلاف الفوائد، وفي ما يتعارض مع مزاعم الصحيفة الإسبانية، ليستمر الجدل حول راتبه المنتظر.

وزعم رومانو أن بنزيما سيرد في القريب العاجل على العرض السعودي، بعدما أخطر إدارة ريال مدريد عنه بالفعل خلال الـ24 ساعة الماضية.

من طرفها، كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية بعض التفاصيل الأخرى الخاصة ببنود عرض السعودية بشكل عام إلى كريم بنزيما، وهنا ليس الحديث عن الاتحاد وحده.

المسؤولون السعوديو عرضوا على بنزيما أن يكون مرتبه صافيًا دون ضرائب، مع الحصول على 100٪ من حقوق الصور، والأهم أن يختار النادي الذي سيلعب له والمدينة التي سيقيم فيها بنفسه، لمدة عامين هي مدة العقد.

كما تم منح المهاجم الفرنسي الفرصة لاختيار أي الكماليات التي يريدها في فترته داخل المملكة العربية السعودية، سواء على مستوى تدابير الإقامة أو على مستوى الممتلكات.