ما هو راتب روبيرتو فيرمينو في الأهلي؟ وما العرض المقدم له؟

تفاصيل العرض الأهلاوي للتعاقد مع روبيرتو فيرمينو وكل ما تريد معرفته عن الصفقة وراتبه

تحرك نادي الأهلي بشكل قوي؛ للتعاقد مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فيرمينو البالغ من العمر 31 عامًا، لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منذ عام 2015، وفي عقد انتهى بالفعل الصيف الجاري.

وطوال هذه السنوات، سجل النجم البرازيلي 111 هدفًا خلال 362 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية مع الريدز.

ما هو راتب روبيرتو فيرمينو مع الأهلي؟

وفقًا للعديد من المصادر، فإن راتب روبيرتو فيرمينو المرتقب مع الأهلي السعودي سيكون 20 مليون يورو سنويًا وهو راتب ضئيل قياسًا لما يتقاضاه القادمون الأكثر نجومية في الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

ما هو العرض المقدم إلى روبيرتو فيرمينو؟

من المتوقع أن يحصل روبيرتو كما سبق الذكر على 20 مليون يورو بشكل سنوي، ولكن ما هي مدة عقد النجم البرازيلي مع "الراقي"؟.

ستكون مدة العقد المحتملة 3 أعوام، بحيث تنتهي مدة التعاقد الأولية في عام 2026 بحلول الصيف، وحينها يمكن أن تتم مناقشة التجديد لفترة أخرى باتفاق الطرفين.