يلقي جول الضوء على تقييم ميسي في فيفا 23 وإحصائياته في اللعبة الجديدة وتاريخ تقييماته في النسخ السابقة.

ليونيل ميسي هو أحد أساطير كرة القدم على مر التاريخ، ويمكن القول بأن رصيده من عدد الكرات الذهبية التي حصل عليها والبالغ 7 لن يتم كسره في أي وقت قريب.

لا يزال لاعبًا أساسيًا في باريس سان جيرمان، وقد كشفت EA Sports عن تقييمه في فيفا 23 قبل تاريخ الإصدار الرسمي للعبة في 30 سبتمبر.

شهدت أرقام ميسي بعض الانهيار في السنوات الأخيرة لكنه لا يزال أحد أفضل المهاجمين في العالم.

لكن، ما هو تقييم ميسي في فيفا 23؟ جول يلقي نظرة..

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ما هو تقييم ليونيل ميسي في فيفا 23؟

حصل ميسي على تقييم إجمالي قدره 91 في فيفا 23، أي أكثر بنقطة واحدة من منافسه كريستيانو رونالدو.

انخفض بذلك نقطتين عن تقييمه في فيفا 22 بعد موسم مخيب مع باريس سان جيرمان، حيث أنهى برصيد 11 هدفًا فقط في 34 مباراة في جميع المسابقات.

ومع ذلك، فإنه لا يزال أحد أكثر اللاعبين تقييمًا، بجانب كيفن دي بروينه وكيليان مبابي وروبيرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما، الذين يشتركون جميعًا في نفس التقييم البالغ 91.

فيما يبدو أنه انعكاس للواقع، تراجعت سرعته بشكل كبير لكنه لا يزال يتمتع بأفضل تقييم للمراوغة.

يمكنك الاطلاع على تقييمات ميسي في FIFA 23 بمزيد من التفصيل أدناه.

الإحصائية التقييم السرعة 81 التسديد 89 التمرير 90 المراوغة 94 الدفاع 34 القوة البدنية 64 التقييم الإجمالي 91

تقييمات ليونيل ميسي السابقة في فيفا

شهد تقييم ميسي أكبر انخفاض على الإطلاق في هذه النسخة، حيث انخفض بنقطتين.

اللعبة التقييم فيفا 06 78 فيفا 07 84 فيفا 08 86 فيفا 09 90 فيفا 10 90 فيفا 11 90 فيفا 12 94 فيفا 13 94 فيفا 14 94 فيفا 15 93 فيفا 16 94 فيفا 17 93 فيفا 18 93 فيفا 19 94 فيفا 20 94 فيفا 21 93 فيفا 22 93 فيفا 23 91

كان تقييمه الأول في فيفا 06 هو 78، لكنه قفز بست نقاط في الإصدار التالي، مع تصنيف 84 في فيفا 07.

حصل على أول تقييم اعلى من 90 في فيفا 09 ولم يقل عن هذا الرقم منذ ذلك الحين.

أعلى تصنيف حصل عليه ميسي في الفيفا هو 94، والذي حصل عليه في ستة إصدارات، أولها كان فيفا 12.