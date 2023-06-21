تعرف على تصنيف المنتخبات الإفريقية قبل قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026..

انتهت مرحلة الترقب، واقترب بالفعل موعد التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من مونديال 2026 إلى 48 منتخبًا، فقد ترتب على ذلك زيادة مقاعد المنتخبات الإفريقية من 5 إلى 9 مقاعد وثلث.

ومع تغيير نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نتعرف في "جول.كوم" على النظام الجديد، وتصنيف المنتخبات الإفريقية قبل قرعة المونديال المقبل.

ما هو النظام الجديد للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل في مايو 2023 عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف "كاف" عبر موقعه الرسمي عن إقامة قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في 12 يوليو 2023 في بنين.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

تقسيم المنتخبات سيكون بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما جرت العادة، حيث سيتم تحديد التصنيف وفقًا لمركز المنتخب في تصنيف "فيفا"، وسيتم توزيع المنتخبات في كل تصنيف بناء على ذلك.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

ما هو تصنيف المنتخبات الإفريقية قبل قرعة تصفيات كأس العالم 2026؟

مع إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتصنيف الجديد يوم 20 يوليو 2023، وكون القرعة تقام قبل ذلك التاريخ، فإن "كاف" سيعتمد على تصنيف شهر أبريل 2023 لتحديد التصنيف.

وبالتالي، ستكون أول 9 منتخبات إفريقية في تصنيف أبريل 2023 على رأس كل مجموعة من مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفيما يلي التصنيف الكامل..