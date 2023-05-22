ما هو ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد خصم النقاط؟ وهل يلحق بدوري أبطال أوروبا؟

ما هو مصير يوفنتوس؟

أعلنت المحكمة الفيدرالية خصم 10 نقاط من يوفنتوس خلال الموسم الجاري بسبب قضايا تتعلق بانتهاك قوانين انتقال اللاعبين.

يوفنتوس كان قد تعرض لخصم 15 نقطة، لكن تقرر إلغائه حتى ظهور القرار النهائي بتقليص الخصم إلى 10 نقاط فقط خلال الموسم الجاري.

وبعد أن أصبح القرار رسميًا، ما هو ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري، وهل ينجح في خطف مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الجولات الباقية.

ما هو ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2022-23 بعد خصم النقاط؟

تراجع يوفنتوس من المركز الثالث إلى المركز الثامن بعد خصم النقاط ليصبح ترتيبه كالآتي:

الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط نابولي 36 27 5 4 73 26 +47 86 لاتسيو 36 20 8 8 55 28 +27 68 إنتر 36 21 3 12 67 40 +27 66 ميلان 36 18 10 8 60 42 +18 64 أتالانتا 36 18 7 11 59 43 +16 61 روما 36 17 9 10 47 35 +12 60 يوفنتوس 35 21 6 8 54 28 +26 59

ما هي المباريات المتبقية ليوفنتوس في الدوري الإيطالي؟ وهل يلحق بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا؟

متبقي ليوفنتوس ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي ضد إمبولي وميلان وأودينيزي ويحتاج للفوز في المباريات المقبلة مع سقوط ميلان وأتالانتا وكذلك روما في مباراة اخرى على الأقل.

لكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلًا على الإطلاق، فلابد من تراجع باقي الفرق.

المباراة الموعد إمبولي - يوفنتوس الإثنين 22 مايو 2023،

21:45 مصر والسعودية يوفنتوس - ميلان الأحد 25 مايو 2023،

21:45 مصر والسعودية أودينيزي - يوفنتوس الأحد 4 يونيو 2023،

20:30 مصر والسعودية

ما هو سبب عقوبة يوفنتوس؟

كشف الاتحاد الإيطالي عن أسباب العقوبة الغليظة التي نالها يوفنتوس في مخالفاته المالية الأخيرة، بعد قرار المحكمة الأولى الذي خصم 15 نقطة من رصيده في الدوري المحلي.

وكتب الاتحاد الإيطالي: "فيما يتعلق بعقوبة يوفنتوس فالمحكمة أخذت في الاعتبار تكرار المخالفات ومدى فداحتها في ظل وجود علم كامل من إدارة النادي بها".

وأضاف: "المحكمة وجدت كم هائل من الوثائق والحقائق، أكبر من تلك التي وصلت إلى المدعي العام في تورينو والذي كان طالب بعقوبة أقل".

هل يعاقب الاتحاد الأوروبي يوفنتوس بعد خصم النقاط؟

حتى الآن، لم يصدر الاتحاد الأوروبي أي بيان رسمي يخص عقوبة يوفنتوس، لكنّه ذكر من قبل بإمكانية حرمان البيانكونيري من المشاركة الأوروبية.

وانتظر الاتحاد الأوروبي لحين صدرو القرار النهائي لدراسة موقف يوفنتوس وتحديد إن كان سيقرر معاقبته من عدمه.