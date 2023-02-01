ما هو ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ؟

لا شك أن بطولة كأس العالم للأندية هي إحدى أهم البطولات في عالم كرة القدم، على الرغم من ظهورها منذ حوالي 20 عامًا فقط.
يشارك في مونديال الأندية الفرق الحاصلة على دوري الأبطال في قاراتها، وتوفر لها احتكاك قوي بمدارس كروية مختلفة.
يعتبر كأس العالم للأندية بذلك بطولة تكريمية لأبطال القارات، واعتادت الجماهير العربية على تواجد فريق عربي على الأقل في كل عام.
لا تقتصر المنافسة في المونديال على الأندية فقط، فهناك منافسة أخرى تكون بين اللاعبين على الجوائز الفردية.
وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية على مر التاريخ، ومن هو الهداف التاريخي للبطولة؟
من هو هداف كأس العالم للأندية؟
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف كأس العالم للأندية، حيث أحرز 7 أهداف في 3 مشاركات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.
في المركز الثاني يتواجد جاريث بيل لاعب الملكي بـ6 أهداف، فيما يقع ليونيل ميسي في المركز الثالث مناصفةً مع لويس سواريز وسيزار ديلجادو بـ5 أهدافٍ لكلٍ منهم.
ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|عدد المباريات
|معدل الأهداف في المباراة
|1
|كريستيانو رونالدو
|7
|8
|0.88
|2
|جاريث بيل
|6
|6
|1.00
|=3
|لويس سواريز
|5
|2
|2.50
|=3
|ليونيل ميسي
|5
|5
|1.00
|=3
|سيزار ديلجادو
|5
|6
|0.83
|=6
|دينيلسون
|4
|3
|1.33
|=6
|تسوكاسا شيوتاني
|4
|9
|0.44
|=6
|محمد أبو تريكة
|4
|11
|0.36
|=9
|رافائيل بوري
|3
|2
|1..50
|=9
|حمدو الهوني
|3
|2
|1.50
|=9
|واين روني
|3
|2
|1.50
=9
نيكولاس أنيلكا
3
3
1.00
=9
بغداد بونجاح
3
3
1.00
=9
أندريه بيير جينياك
3
3
1.00
=9
ماوريسيو مولينا
3
3
1.00
=9
واشنطن
3
3
1.00
=9
روماريو
3
4
0.75
=9
رونالدينيو
3
4
0.75
=9
فلافيو
3
6
0.50
=9
هيساتو ساتو
3
6
0.50
=9
كريم بنزيما
3
8
0.38
=9
سيرخيو راموس
3
8
0.38
=9
حسين الشحات
3
10
0.3
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