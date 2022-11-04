ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وكم يبعد صلاح عن الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي؟ والذي هو آلان شيرار نجم نيوكاسل السابق

الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات مشاهدة بين عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، وهو من أقوى الدوريات في العالم حيث يتنافس فيه أقوى فرق العالم وتتسم مبارياته دائمًا بالقوة والإثارة، ومؤخراً ازدادت شعبيته بين الجمهور العربي وأصبحوا يتابعون مبارياته بشكل أكبر.

من ضمن الأسباب التى أدت لذلك وجود اللاعب المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، مما لفت انتباه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة الدوري الإنجليزي بحماس أكثر من أى وقت مضى.

لفت الفرعون المصري الأنظار منذ العودة للبريميرليج عبر الريدز بعد فترة فاشلة مع تشيلسي، وأصبح الهداف الأول لفريق يورجن كلوب، واقترب وبشدة ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابع لكرة القدم بشكلٍ عام ومتابع الدوري الإنجليزي بشكلٍ خاص لتواجد محمد صلاح به، ومن ضمن هذه الأسئلة من هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ وهل صلاح قريب منه أم بعيد؟ هذا ما سنتعرف عليه.

كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟

من هم الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟

بالتأكيد شهد الدوري الإنجليزي العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريميرليج.

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، وتشمل القائمة أيضاً أسماء مثل واين روني صاحب المركز الثاني بعدد 208 أهداف في 494 مباراة، وهاري كين في المركز الثالث برصيد 193 هدفًا

الترتيب اللاعب الأهداف 1 آلان شيرر 260 2 واين روني 208 3 هاري كين 193 4 أندي كول 187 5 سيرخيو أجويرو 184 6 فرانك لامبارد 177 7 تيري هنري 175 8 روبي فاولر 163 9 جيرمان ديفو 162 10 مايكل أوين 150 11 ليس فيرديناند 149 12 تيدي شيرنجهام 146 13 روبين فان بيرسي 144 14 جيمي فاردي 134 15 جيمي هاسلباينك 127 16 روبي كين 126 17 نيكولاس أنيلكا 125 18 محمد صلاح 124 19 دوايت يورك 123 =20 روميلو لوكاكو 121 =20 ستيفن جيرارد 121 22 إيان رايت 113 23 رحيم ستيرلينج 112 =24 ساديو ماني 111 =24 ديون دبلن 111 =24 إيميل هيسكي 111 27 ريان جيجز 109 28 بيتر كراوتش 108 29 بول سكولز 107 30 دارين بينت 106 31 ديدييه دروجبا 104

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ما هو ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

يحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي متجاوزًا مايكل أوين بينما يتصدر روبي فاولر الترتيب بواقع 128 هدفًا، ويأتي الفرعون المصري في المركز الـ 18 في الترتيب العام للهدافين في البريميرليج.

منذ وصول نجم المنتخب المصري للريدز سجل 122 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد سجل هدفين في فترته مع تشيلسي، ليصبح مجموع أهدافه في الدوري الإنجليزي هو 124 هدفًا.