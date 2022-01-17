ما هو ترتيب اللاعبين في جائزة ذا بيست 2021؟ وما مركز محمد صلاح؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تتويج روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021 متفوقًا على ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول.

محمد صلاح تواجد في القائمة النهائية للمرة الثانية في مسيرته لكنّه لم يتم من تحقيق الجائزة، إذ سبق وخسر الجائزة في 2018 لصالح لوكا مودريتش وحل ثالثًا خلف كريستيانو رونالدو.

ونستعرض في التقرير الآتي ترتيب اللاعبين في جائزة الأفضل The Best 2021 بحسب تصويت مدربين وقادة المنتخبات الوطنية.

ما هي معايير التصويت على جائزة الأفضل "ذا بيست" 2021؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، يحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.

الربع الأول يكون عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء بموقع الفيفا الرسمي، حيث يتم الدخول لموقع الفيفا واختيار أفضل لاعب وصاحب المركز الثاني والثالث، وأفضل مدرب وصاحب المركز الثاني والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات الجائزة التي تتم بالتصويت.

ليفاندوفسكي، رونالدو، توخيل .. تعرف على الفائزين بجوائز الأفضل "ذا بيست" 2021

وبدأ التصويت على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ يوم 22 نوفمبر، وحتى العاشر من ديسمبر 2021.

الربع الثاني يكون عبر تصويت مدربين منتخبات العالم، أما الربع الثالث تُحسب من تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، وأخيرًا الربع الأخير يكون بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي لاختيار أعلى ثلاث ومن ثم الإعلان عن الفائز في حفل الجائزة الذي سيقام في 17 يناير 2022.

"ذا بيست" الموضوعية والكرة الذهبية الشريرة .. ليفاندوفسكي وظُلم صلاح!

ما هو ترتيب اللاعبين في جائزة ذا بيست؟ وما مركز صلاح؟

احتل ليفاندوفسكي المركز الأول بعد حصوله على 48 نقطة يليه ليونيل ميسي برصيد 44 نقطة، بينما جاء محمد صلاح في المركز الثالث محققًا 39 نقطة

وفي الجدول الآتي نستعرض ترتيب اللاعبين.

ويمكن معرفة ترتيب الأفضل في السيدات والمدربين وحراس المرمى من هنا