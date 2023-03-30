ما هو تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والبطولات المختلفة؟

بلال محمد
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Liverpool Everton 2022-23Getty
ليفربولإيفرتونالدوري الإنجليزي الممتازكأس الاتحاد الإنجليزي

تعرف على تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والبطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

تعد مباراة ليفربول وإيفرتون، واحدة من أكثر ديربيات الكرة الإنجليزية إثارة في كرة القدم الإنجليزية، والتي تحمل اسم ديربي الميرسيسايد.

وعلى عكس الكثير من ديربيات العالم، فإن ديربي الميرسيسايد، يحمل الكثير من العلاقات الطيبة التي تجمع بين ليفربول وجاره إيفرتون، فنحن نرى أفرادًا من نفس العائلة يشجعون فريقا مختلفا، حيث تجد الأب مشجعا لليفربول وإبنه عاشقا لإيفرتون.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والبطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين ليفربول وإيفرتون؟

تعود أول مواجهة بين ليفربول وإيفرتون إلى موسم 1894-95، من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد.

أما المواجهة الأولى في كأس الاتحاد الإنجليزي، كانت في يناير 1902 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب آنفيلد، قبل أن يفوز ليفربول على إيفرتون بعدها بأيام بهدفين دون رد على ملعب جوديسون بارك في البطولة ذاتها.

ولم يتواجه الفريقان في أي مباراة خارج البطولات المحلية حتى الآن.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

يتفوق ليفربول بشكل كامل على إيفرتون عندما يتعلق الأمر بالمواجهات في بطولة الدوري الإنجليزي، بمسمياته المختلفة منذ أول مباراة بينهما في موسم 1894-95.

البطولةعدد المبارياتفوز ليفربولفوز إيفرتونتعادل
الدوري الإنجليزي208815869

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في البطولات المختلفة؟

البطولةعدد المبارياتفوز ليفربولفوز إيفرتونتعادل
الدوري الإنجليزي208815869
كأس الاتحاد الإنجليزي25

12

76
كأس الرابطة الإنجليزية4211
الدرع الخيرية3111

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