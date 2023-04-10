ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والبطولات المختلفة؟

تعرف على تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والبطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

تعد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي واحدة من المواجهات نادرة الحدوث في كرة القدم العالمية، لكن على الرغم من ذلك، كان دائمًا يصاحبها الكثير من الإثارة والأحداث القوية.

لا يمكن اعتبار أن هناك عداوة بين ريال مدريد وتشيلسي، بالنظر إلى أنهما لا يتواجهان كثيرًا، حيث لم يتقاطع طريق الفريقين العريقين كثيرًا حتى وقت متأخر للغاية.

وتحفل المواجهات بين الفريقين دائمًا بالتوتر، خاصة على أرض الملعب، والكثير من الأهداف، واللقطات المثيرة التي تجذب الجمهور لمثل هذه المباريات.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا والبطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين ريال مدريد وتشيلسي؟

أول لقاء أقيم بين الفريقين يعود إلى عام 1971، وتحديدًا في 19 مايو في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية.

المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، لتتم إعادة المباراة بعد يومين، ويحقق "البلوز" الفوز بنتيجة 2-1.

ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا؟

المواجهة بين ريال مدريد وتشيلسي أصبحت من المواجهات التي تكررت كثيرًا في دوري أبطال أوروبا، خاصة في السنوات الأخيرة.

البداية كانت من مواجهة الفريقين في الدور نصف النهائي لموسم 2020-21، وحينها تمكن تشيلسي من العبور إلى النهائي، بعد التعادل ذهابًا على "سانتياجو برنابيو" ذهابًا، والفوز على "ستامفورد بريدج" في الإياب.

المواجهة تكررت في ربع نهائي النسخة التالية من دوري أبطال أوروبا، وحينها فاز ريال مدريد على "ستامفورد بريدج" ذهابًا قبل أن يخسر على "سانتياجو برنابيو" في الإياب، لكن "الميرنجي" عبر إلى نصف النهائي.

والمثير أن فوز كل فريق على الآخر شهد مرور الثاني حتى المباراة النهائية والفوز باللقب في نهاية المطاف.

البطولة عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز تشيلسي التعادل دوري أبطال أوروبا 4 1 2 1

ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي في كل البطولات؟

يتفوق تشيلسي على ريال مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين، بالنظر إلى أن "البلوز" حقق لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب النادي الملكي في عام 1998.

البطولة عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز تشيلسي التعادل دوري أبطال أوروبا 4 1 2 1 كأس السوبر الأوروبي 1 0 1 0 كأس الكؤوس الأوروبية 2 0 1 1 الإجمالي 7 1 4 2