ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا؟

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، ومن الأكثر تحقيقًا للانتصار؟

مباريات الكلاسيكو دائمًا مليئة بالإثارة والجنون والتقارب في المنافسة، فلا أحد يستطيع توقع الفائز أو النتيجة النهائية مهما كانت ظروف الفريقين.

واعتاد ريال مدريد مواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا كثاني أكثر بطولة بعد الدوري الإسباني، وهي مباريات ملتهبة بسبب خروج الخاسر من المنافسة على اللقب.

فما هو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا؟

ما هو سجل مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا؟

تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 37 مباراة سابقة في كأس ملك إسبانيا، حيث كانت البداية في نصف نهائي موسم 1915-1916، وحينها حقق "البلوجرانا" الفوز ذهابًا بهدفين لهدف، لكن النادي الملكي رد بفوز عريض إيابًا بنتيجة 4-1.

لكن أعيدت تلك المواجهة مرة أخرى، حيث لم يتم أخذ فارق الأهداف في الاعتبار في تلك النسخة من البطولة، لكن مواجهة الإعادة الأولى انتهت بالتعادل 6-6، لتعاد المباراة مرة أخرى وفاز النادي ريال مدريد بنتيجة 4-2.

أما آخر مواجهة، جاءت في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2022-23 وفيها فاز ريال مدريد برباعية نظيفة على برشلونة في كامب نو.

البطولة المباريات فوز ريال مدريد تعادل فوز برشلونة أهداف ريال مدريد أهداف برشلونة كأس ملك إسبانيا 37 13 8 16 69 68

كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا؟

يعد برشلونة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حصد اللقب في 31 مناسبة من أصل 42 نهائيًا خاضه الفريق الكتالوني.

وفي المقابل، يعتبر ريال مدريد في المركز الثالث من حيث حصد بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حقق اللقب 19 مرة، لكنه في المقابل خسر النهائي في 20 مناسبة.