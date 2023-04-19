تعرف على تاريخ مواجهات بيب جوارديولا مع ريال مدريد برفقة كل من برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي..

عادة ما تكون المواجهات بين ريال مدريد والفرق التي يدربها الإسباني بيب جوارديولا نارية وتحظى بذكريات لا يمكن نسيانها.

لقد بدأ كل شيء في تجربة بيب الأولى مع برشلونة، وحينها كان الرجل عضوًا في مسرح صراع كبير سواء مع ريال مدريد نفسه، أو بالأخص مع المدرب الأسبق للملكي جوزيه مورينيو.

ثم تحرك بيب إلى بايرن ميونخ، وهناك خلق ذكريات ليست بالجيدة مع ريال مدريد.

تكررت تلك الذكريات مع مانشستر سيتي، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022 لكن ريال مدريد عاد بشكل خارق في الدقائق الأخيرة ليسطر ريمونتادا لن ينساها التاريخ الكروي.

بيب جوارديولا يحترم ريال مدريد بشكل كبير، ويعرف ما يملكه من تقاليد في البطولات الكبرى وخصوصًا على مستوى دوري أبطال أوروبا، وحين سئل عن سبب خسارته مباريات عديدة في دوري أبطال أوروبا على مستوى الإقصائيات قال: "دائمًا ما نجد ريال مدريد هناك!".

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات فرق بيب جوارديولا ضد ريال مدريد في المسابقات المختلفة.

ما هو تاريخ مواجهات بيب جوارديولا مع ريال مدريد؟

تواجه بيب جوارديولا مع ريال مدريد في 21 مناسبة مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وتدين السطوة في هذه المواجهات بوضوح لصالح بيب جوارديولا من الناحية الرقمية.

فاز ريال مدريد في 5 من تلك المباريات الـ 21، بينما فازت الفرق التي يدربها بيب جوارديولا في 12 مناسبة، وأنهى التعادل المباريات في 4 مناسبات.

عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز بيب جوارديولا التعادل 21 5 12 4

ما هو تاريخ مواجهات بيب جوارديولا مع ريال مدريد حين كان مدربًا لبرشلونة؟

عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز برشلونة التعادل 15 2 9 4

ما هو تاريخ مواجهات بيب جوارديولا مع ريال مدريد حين كان مدربًا لبايرن ميونخ؟

عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز بايرن ميونخ التعادل 2 2 0 0

ما هو تاريخ مواجهات بيب جوارديولا مع ريال مدريد حين كان مدربًا لمانشستر سيتي؟

عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز مانشستر سيتي التعادل 4 1 3 0