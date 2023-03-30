ما هو تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والبطولات المختلفة؟

تعرف على تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والبطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

"دير كلاسيكر" أو "الكلاسيكو الألماني، هو الاسم لأي مباراة تجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بالنظر إلى أنهما الفريقان الأكثر نجاحًا في كرة القدم الألمانية.

لكن على الرغم من التنافس الواضح بين الفريقين، فإن الكثيرين في ألمانيا لا يرون أن "دير كلاسيكر" يستحق أن يكون واجهة كرة القدم في البلاد، مقارنة بديربي الرور يبن دورتموند وشالكه، وديربي بافاريا بين بايرن ميونخ ونورمبرج، وكذلك المنافسة التاريخية بين بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ.

العداوة بين الفريقين بدأت تنمو بشكل واضح في تسعينيات القرن العشرين، مع ازدياد مكانة دورتموند لتحدي بايرن ميونخ على لقب "بوندسليجا"، حيث فاز بلقبين في الدوري الألماني في 1994-95 و1995-96.

في عام 1996، اتهم لوثار ماتيوس قائد بايرن ميونخ زميله في المنتخب الألماني أندرياس مولر، لاعب دورتموند بأنه "طفل يبكي"، ويمسح دموعًا وهمية من وجهه، لكن مولر رد بصفع ماتيوس.

في نهاية ذلك الموسم، فاز دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا 1997 والذي صادف أن يتم لعبه في الملعب الأولمبي، معقل بايرن ميونخ.

العداوة بين الفريقين أصبحت أوضح وأكثر عمقًا في القرن الحادي والعشرين، حيث تنافس الفريقان أكثر من غيرهما على لقب الدوري الألماني، رغم سيطرة بايرن ميونخ على البطولة في آخر 10 سنوات.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والبطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؟

أول مباراة جمعت الفريقين على الإطلاق، كانت في موسم 1965-66 لحساب تصفيات كأس ألمانيا، وحينها تمكن بايرن ميونخ من الفوز بهدفين دون رد.

أما المواجهة الأولى في الدوري الألماني، فجاءت بعد أسابيع قليلة، وتمكن بوروسيا دورتموند من رد الدين والفوز بالنتيجة ذاتها.

ولم يتواجه الفريقان كثيرًا في البطولات الأوروبية، حيث جمعتهما ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، أبرزها بالطبع نهائي 2013 الشهير، الذي فاز فيه البافاري بهدفين لهدف.

ما هو تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني؟

يتفوق بايرن ميونخ بصورة واضحة على بوروسيا دورتموند عندما يتعلق الأمر بالمواجهات في بطولة الدوري الألماني، على الرغم من أن "أسود الفيستفاليا" حقق الفوز في المباراة الأولى بين الفريقن في "بوندسليجا" بهدفين دون رد.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري الألماني كانت لحساب الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2022-23، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

آخر فوز لبايرن ميونخ جاء في الجولة 31 لموسم 2021-22 بنتيجة 3-1، فيما يعود آخر فوز لبوروسيا دورتموند على الفريق البافاري إلى الجولة 11 من موسم 2018-19 بنتيجة 3-2.

البطولة عدد المباريات فوز بايرن ميونخ فوز بوروسيا دورتموند التعادل الدوري الألماني 107 52 30 25

ما هو تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في البطولات المختلفة؟

يتفوق بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند في تاريخ مواجهات الفريقين، سواء في كأس ألمانيا أو كأس الدوري الألماني.

لكن هناك تساويًا مذهلًا بين الفريقين في تاريخ المواجهات في كأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا.

البطولة عدد المباريات فوز بايرن ميونخ فوز بوروسيا دورتموند التعادل الدوري الألماني 107 52 30 25 كأس ألمانيا 11 6 2 3 كأس السوبر الألماني 9 4 4 1 كأس الدوري الألماني 2 2 0 0 دوري أبطال أوروبا 3 1 1 1 الإجمالي 132 65 32 35