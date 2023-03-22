ما هو تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا في البطولات المختلفة؟

تعرف على تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

مباراة قوية تقام لحساب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 ستجمع كلًا من إيطاليا وإنجلترا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بمدينة نابولي الإيطالية.

المنتخبان العريقان يستهلان المشوار الأوروبي في التصفيات بمواجهة قوية لها شجون، خصوصًا مع فوز إيطاليا على إنجلترا في نهائي يورو 2020 بركلات الترجيح وحصول الآتزوري على لقبه الثاني في هذه المسابقة.

هذه المجموعة تضم إلى جوار المنتخبين الكبيرين كلًا من مالطا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين إيطاليا وإنجلترا؟

أول مباراة في التاريخ، جمعت بين كل من منتخبي إيطاليا وإنجلترا، كانت في الثالث عشر من مايو عام 1933، وحينها تعادل المنتخبان بهدف لمثله في لقاء ودي.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين عام 1976، في تصفيات كأس العالم 1978 وانتهت بفوز إيطاليا بهدفين دون رد.

ما هو تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا في البطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض المنتخب الإيطالي 30 مباراة ضد نظيره الإنجليزي وديًا ورسميًا وفي كافة المسابقات، كان الفوز فيها من نصيب إيطاليا في 13 مباراة، بينما فاز منتخب إنجلترا في 8 مناسبات، وتعادلا سويًا في 9 مباريات.