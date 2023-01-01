ما هو تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج؟ وما عدد ألقابه؟

تعرف على عدد مشاركات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج، وعدد مرات حصول "الأخضر" على اللقب قبل انطلاق "خليجي 25".

يستعد المنتخب السعودي لظهور جديد في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك حين يشارك في "خليجي 25" التي تقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

صحيح أن "الأخضر" يخوض النسخة القادمة من بطولة كأس الخليج العربي بالمنتخب الرديف، في ظل ازدحام أجندة المباريات في دوري روشن السعودي، واستعداد المنتخب الأول لخوض بطولة كأس آسيا 2023 في الصيف المقبل.

لكن بعيدًا عن الحاضر، فإن تاريخ مشاركات المنتخب السعودي يزخر بالألقاب في بطولة كأس الخليج، حيث سبق له تحقيق اللقب أكثر من مرة، لكن عدد ألقابه لا ينعكس على عدد مشاركته المميز في البطولة.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على كل ما يخص تاريخ المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي، بداية من عدد مشاركاته، وألقابه في البطولة، والكثير من الأمور الأخرى.

ما هو عدد مرات مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي؟

أقيمت بطولة كأس الخليج العربي 24 مرة قبل البطولة التي تستضيفها العراق، ويملك المنتخب السعودي نصيب الأسد من حيث عدد المشاركات في البطولة.

"الأخضر" شارك في بطولة كأس الخليج 23 مرة من قبل، حيث غاب عن نسخة واحدة فقط من البطولة، والتي أقيمت عام 1990 في الكويت.

ما هي أول بطولة في كأس الخليج خاضها المنتخب السعودي؟

شارك المنتخب السعودي في النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، والتي أقيمت عام 1970، وشهدت مشاركة أربعة منتخبات فقط.

وحينها حصل المنتخب السعودي على المركز الثالث، بعدما حصل على نقطتين من تعادلين وخسارة، فيما توج منتخب الكويت باللقب.

ما هو عدد ألقاب المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي؟

سجل تتويجات المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج العربي لا يعكس أبدًا حجم مشاركاته الكبير في البطولة، حيث لم يحصد "الأخضر" اللقب سوى في ثلاث مناسبات.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في عدد المنتخبات المتوجة ببطولة كأس الخليج العربي، مناصفة مع العراق وقطر.

"الأخضر" حقق لقبه الأول في بطولة كأس الخليج العربي في نسخة 1994، وحقق البطولة بعدها في نسختي 2002 و2003.