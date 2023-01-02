ما هو تاريخ مشاركات البحرين في بطولة كأس الخليج؟ وما عدد ألقابه؟

تعرف على عدد مشاركات منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج، وعدد مرات حصول "محاربي ديلمون" على اللقب قبل انطلاق "خليجي 25".

يستعد منتخب البحرين لظهور جديد في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك حين يشارك في "خليجي 25" التي تقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

منتخب البحرين يدخل منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي وهدفه الأساسي هو الحفاظ على اللقب الذي حققه في النسخة الأخيرة، التي أقيمت في 2019.

لكن بعيدًا عن الحاضر، فإن تاريخ مشاركات منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج لا يعكس أبدًا عدد مشاركاته في البطولة.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على كل ما يخص تاريخ منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج العربي، بداية من عدد مشاركاته، وألقابه في البطولة، والكثير من الأمور الأخرى.

ما هو عدد مرات مشاركة منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج العربي؟

أقيمت بطولة كأس الخليج العربي 24 مرة قبل البطولة التي تستضيفها العراق، ولم يغب "غواصو اللؤلؤ" عن البطولة منذ بدايتها وحتى الآن.

منتخب البحرين، وفي 24 مشاركة سابقة في بطولة كأس الخليج، تمكن من اعتلاء منصة التتويج، والتواجد بين الثلاثة الكبار في عشر مناسبات.

ما هي أول بطولة في كأس الخليج خاضها منتخب البحرين؟

بطبيعة الحال، ظهر منتخب البحرين للمرة الأولى في بطولة كأس الخليج في النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في عام 1970.

وحينها حقق "محاربو ديلمون" المركز الثاني خلف منتخب الكويت، بعدما حصد المنتخب البحريني ثلاث نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

ما هو عدد ألقاب منتخب البحرين في كأس الخليج العربي؟

حقق منتخب البحرين لقب بطولة كأس الخليج في مرة واحدة فقط، حيث انتظر "غواصو اللؤلؤ" حتى النسخة الرابعة والعشرين التي أقيمت في 2019 لتحقيق اللقب الأول.

لكن على صعيد آخر، فقد تمكن منتخب البحرين من تحقيق المركز الثاني أربع مرات، وخمس مرات للمركز الثالث.