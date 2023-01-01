ما هو تاريخ مشاركات الإمارات في بطولة كأس الخليج؟ وما عدد ألقابه؟

تعرف على عدد مشاركات المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج، وعدد مرات حصول "الأبيض" على اللقب قبل انطلاق "خليجي 25".

يستعد منتخب الإمارات لظهور جديد في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك حين يشارك في "خليجي 25" التي تقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

منتخب الإمارات يدخل البطولة وعينه على حصد اللقب الذي لم يحققه منذ عشر سنوات، إلا انّه وصل إلى نهائي النسخة قبل الماضية قبل الخسارة أمام عمان بضربات الترجيح.

المنتخب الإماراتي لم يشارك في كأس العالم الأخيرة في قطر بعد خروجه من الملحق الأسيوي أمام أستراليا، وبالتالي يرغب في حصد خليجي 25 ليكون بوابته إلى تحقيق البطولات.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على كل ما يخص تاريخ المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج العربي، بداية من عدد مشاركاته، وألقابه في البطولة، والكثير من الأمور الأخرى.

ما هو عدد مرات مشاركة منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج العربي؟

أقيمت بطولة كأس الخليج العربي 24 مرة قبل البطولة التي تستضيفها العراق، ولم يغب منتخب الإمارات سوى عن نسخة واحدة فقط من نسخ البطولة.

ولعب منتخب الإمارات في كافة البطولات السابقة في كأس الخليج، وصعد إلى منصة التتويج 12 مرة.

ما هي أول بطولة في كأس الخليج خاضها منتخب الإمارات؟

غاب منتخب الإمارات عن أول نسخة من بطولة كأس الخليج عام 1970 ولكنّه ظهر في النسخة التالية عام 1972.

ولم يغب الأبيض عن البطولة منذ حينها، ونجح في حصد اللقب مرتين.

ما هو عدد ألقاب منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي؟

بعد الكويت صاحب العشر ألقاب في كأس الخليج، والعراق وقطر والسعودية بثلاث بطولات، يأتي الإمارات محققًا لقبين

ورغم تتويجه بالبطولة مرتين فقط، لكنّه كان دائمًا قريبًا من الفوز بعد خسارة أربع نهائيات.