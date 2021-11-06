ما هو تاريخ كأس العرب للمنتخبات ومن الأكثر فوزًا بها؟

ينتظر عشاق كرة القدم من المحيط للخليج انطلاق النسخة العاشرة من كأس العرب للمنتخبات في قطر، وذلك بمشاركة أقوى المنتخبات العربية.

سبقت البطولة العربية للمنتخبات العديد من المسابقات القوية في وطننا الحبيب، بل وظهرت في وقتٍ مبكر لم تكن فيه جميع الدول تلعب كرة القدم بشكلٍ دوري.

وفي هذا التقرير نتعرف على تاريخ كأس العرب للمنتخبات وأبرز المحطات التي مرت بها، كذلك أكثر المنتخبات فوزًا بها.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

ما هو تاريخ كأس العرب للمنتخبات؟

بدأت فكرة كأس العرب للمنتخبات من لبنان في ام 1962، وكان صاحبها هو رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم آنذاك جورج دباس، والذي دعى حينها لاستحداث كيان عربي للساحرة المستديرة.

لاقت الفكرة قبولاً في 5 بلدان عربية هي سوريا وتونس والكويت والأردن، وتم تنظيم النسخة الأولى في عام 1963 وفاز بها المنتخب التونسي.

نُظمت مرتين بعد ذلك في حقبة الستينيات عامي 1964 و1966، وبعد غياب 16 عامًا، عادت من جديد تحت رعاية الاتحاد العربي لكرة القدم، والذي قرر تنظيمها في لبنان عام 1982.

لم تُقم البطولة في ذلك العام بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان الحبيب، وقد كانت المنتخبات العربية بالفعل قد خاضت الأدوار التمهيدية لها، لكن العدوان أبى إلا يُدمر كل ما هو جميل في بلاد الأرز بما في ذلك كرة القدم.

بعد 3 سنوات أقيمت النسخة الرابعة من كأس العرب في السعودية، ولحقتها النسخة الخامسة التي أقيمت في الأردن في 1988.

استمرت البطولة بشكلٍ متقطع، ففي التسعينات أقيمت مرتين عامي 1992 و1998، في العشرية الأولى من الألفية الجديدة لُعبت عام 2002 فقط.

تقرر إقامة كأس العرب للمنتخبات في 2009، لكنها ألغيت بسبب مشاكل مع الشركات الراعية، ثم عادت من جديد في 2012 في نسخة أخيرة أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وبعد 9 سنوات، جاءت نجدة البطولة العربية من الغرب في حدثٍ غريب، حيث تبناها الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد دعوة رئيسه جياني إنفانتينو لذلك، وتقرر إقامتها تحت اسم فيفا كأس العرب لأول مرة في 2021 في قطر.

ما هي المنتخبات الفائزة بكأس العرب في التاريخ؟

البطل التاريخي لكأس العرب هو منتخب العراق الذي فاز بها 4 مراتٍ من قبل ويليه المنتخب السعودي بلقبين ثم مصر والمغرب وتونس بلقبٍ لكلٍ منهم.