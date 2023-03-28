ما هو أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من خذلوا الجماهير في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.
وبداية من يناير 2023، تراجع الكثير من اللاعبين في القيمة السوقية، وبعضهم تم انتقال مسيرته إلى بلدان أخرى ومستويات مختلفة من كرة القدم.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر انخفاض في القيمة السوقية للاعبين، في 2023.
سوق الانتقالات: صفقات الدوري الإنجليزي في ميركاتو شتاء 2023
من صاحب أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟
مهاجم إنتر ميلانو روميلو لوكاكو هو أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية في 2023، إذ تراجعت قيمته بمقدار 15 مليون يورو كاملة.
وبخلاف لوكاكو، يوجد في القائمة الكثير من اللاعبين المشهورين، وعلى رأسهم محمد صلاح، أنسو فاتي، وبول بوجبا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- رب ضارة نافعة؟ إصابة كورتوا مفتاح ريال مدريد للفوز بكلاسيكو كأس الملك!
- ما بين أحلام الأفضل عالميًا والخيار الواقعي .. 10 مرشحين لخلافة رينارد في السعودية
- كريم بنزيما .. شمس ريال مدريد تسطع وقت الغروب!
- من أمريكا حتى المملكة.. 6 وجهات محتملة لليونيل ميسي الصيف المقبل
- حفر قبره بيده؟ انفجار كونتي يكتب نهايته التدريبية!
|اللاعب
|الفريق
|القيمة السابقة
|القيمة الحالية
|روميلو لوكاكو
|إنتر ميلانو - تشيلسي
|55 مليون يورو
|40 مليون يورو
|مارك كوكوريا
|تشيلسي
|55 مليون يورو
|40 مليون يورو
|أنسو فاتي
|برشلونة
|50 مليون يورو
|35 مليون يورو
|بول بوجبا
|يوفنتوس
|35 مليون يورو
|20 مليون يورو
|محمد صلاح
|ليفربول
|80 مليون يورو
|70 مليون يورو
|مايسون ماونت
|تشيلسي
|75 مليون يورو
|65 مليون يورو
|سون هيونج مين
|توتنهام
|70 مليون يورو
|60 مليون يورو
|رحيم ستيرلينج
|تشيلسي
|70 مليون يورو
|60 مليون يورو
|كاي هافيرتز
|تشيلسي
|70 مليون يورو
|60 مليون يورو
|فيديريكو كييزا
|يوفنتوس
|70 مليون يورو
|60 مليون يورو
|ميكيل أويارثابال
|ريال سوسييداد
|60 مليون يورو
|50 مليون يورو
|فابينيو
|ليفربول
|55 مليون يورو
|45 مليون يورو
|لورينزو بيليجريني
|روما
|45 مليون يورو
|35 مليون يورو
|توماس سوتسيتش
|وست هام
|45 مليون يورو
|35 مليون يورو
|كالفين فيليبس
|مانشستر سيتي
|45 مليون يورو
|35 مليون يورو