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ما هو أسرع هدف في تاريخ كأس العالم؟

أحمد الغنام
6:30 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Alphonso Davies Canada 2022 World Cup
ما هو موقف هدف ألفونسو ديفيس في مرمى كرواتيا بين أسرع الأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم؟

في بداية صاعقة، تقدم منتخب كندا على منتخب كرواتيا بهدف دون رد، جاء في الدقيقة الثانية من المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

ألفونسو ديفيس سجل هدف كندا الأول في تاريخ مشاركات البلد الأمريكي الشمالي في كأس العالم، ليهز شباك كرواتيا بطريقة سريعة للغاية.

ويلعب المنتخبان الكندي والكرواتي ضمن المجموعة السادسة في مونديال قطر، والتي تضم أيضًا منتخبي المغرب وبلجيكا.

لكن ما هو موقف هدف ديفيس من أسرع الأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم، والتي انطلقت في عام 1930.

ما هو أسرع هدف في تاريخ كأس العالم؟

هدف ألفونسو ديفيس جاء بعد مرور 67 ثانية فقط من مباراة كرواتيا وكندا في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وقد تعتقد أن ذلك يجعل هدف ديفيس من بين أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم، لكن الحقيقة هي أنه لا يقترب حتى من ذلك.

أسرع هدف في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم جاء عن طريق التركي هاكان شوكور، وذلك بعد مرور 11 ثانية فقط من مباراة تركيا وكوريا الجنوبية لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2002.

الترتيباللاعبالتوقيت المنافسالبطولة
1 هاكان شوكور - تركيا11 ثانيةكوريا الجنوبية2002
2فاكلاف ماشيك - التشيك16 ثانيةالمكسيك1962
3إرنست لينر - ألمانيا24 ثانيةالمجر1934
4بريان روبسون - إنجلترا27 ثانيةفرنسا1982
5كلينت ديمبسي - الولايات المتحدة30 ثانيةغانا2014
6إيميل فينانت - فرنسا35 ثانيةبلجيكا1938
7آرنه نيبرج - السويد35 ثانيةالمجر1938
8برنارد لاكومب - فرنسا37 ثانيةإيطاليا1978
9فلوريان ألبرت - المجر50 ثانيةبلغاريا1962
10أدالبيرت ديشو - رومانيا50 ثانيةبيرو1930

ما هو أسرع هدف في كأس العالم 2022؟

أسرع هدف في كأس العالم 2022 هو هدف ديفيس في مرمى كرواتيا، بعد مرور 67 ثانية.

وتفوق هدف ديفيس على الهدف الذي سجله كودي جاكبو في مباراة هولندا والإكوادور في الجولة الثانية من دور المجموعات، والذي جاء في الدقيقة السادسة.

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