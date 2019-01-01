ما هو الشرط الجزائي لكيليان مبابي؟ وما هي القيمة التسويقية للنجم الفرنسي؟

كم من المال قد يتطلب الأمر من أجل التعاقد مع الظاهرة الجديدة كيليان مبابي وخطفه من فريقه الحالي باريس سان جيرمان؟

يعتبر الفرنسي كيليان مبابي هو المرشح الأقوى للظفر بمكانة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في السنوات القليلة المقبلة لما يتمتع به من مهارات عالية وشخصية قوية للغاية برغم صغر سنه، كانت موهبته قد انفجرت مع موناكو في موسم 2016-2017 عندما ساعد فريقه على الفوز بلقب الدوري والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محطماً العديد من الأرقام القياسية منذ ذلك الحين.

وفي صيف 2018 أصبح مبابي أول مراهق يسجل هدفاً في نهائي كأس العالم منذ نسخة 1958 عندما فعل بيليه الأمر ذاته مع المنتخب البرازيلي، حيث أحرز كيليان هدفين في فوز الديوك الفرنسية على كرواتيا بنتيجة 4-2 في موسكو.

قبلها بعام كان مبابي قد ترأس عناوين الصحف الكبرى بعد انتقاله من موناكو إلى باريس سان جيرمان ليصبح أغلى لاعب في التاريخ في هذا العمر بعد أتم تعاقده مع الفريق العاصمي بما يقرب من 180 مليون يورو، وبهذا جعل مبابي من نفسه بطلاً لموطنه بعد أن لعب لأفضل فريق في فرنسا في الوقت الراهن ولكن الجزء الأكبر إثارة في الصفقة ليس السعر فحسب ولكن الكواليس التي كشف عنها فاسيليف نائب رئيس موناكو والذي أّكد أن مبابي رفض عرضاً من ريال مدريد.

يعتبر كيليان من أبرز المعجبين بالبرتغالي كريستيانو رونالدو حتى أنه أُلتقطت له صورة في غرفته وخلفه العديد من المتعلقات الخاصة بالنجم البرتغالي، لذا كان غريباً عدم انضمامه للملكي الإسباني من أجل تعويض رحيل الدون إلى يوفنتوس خاصةً وأن المرينجي لم يقم بالتعاقد مع البديل حتى الآن.

ولكن ما الذي يتطلبه التعاقد مع صاحب الـ20 عاماً والذي نجح في تسجيل 38 هدفاً وصناعة 25 آخرين في 64 لعبها مع باريس سان جيرمان خاصةً وأن عقده معهم يمتد حتى عام 2022؟

ما هو الشرط الجزائي في عقد مبابي؟

لا يملك كيليان مبابي أي شرط جزائي في عقده مع باريس سان جيرمان بعكس ما يحدث في إسبانيا حيث يتم إدخال هذا البند في أي عقد أي لاعب، ولكن في فرنسا فهو أمر غير قانوني.

من الممكن أن يكون هناك اتفاقاً شفهياً مع إدارة باريس سان جيرمان على رحيله في بعض الظروف مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا ومع ذلك ولكن مثل هذه الالتزامات لا يمكن أن تطبق بصورة كتابية وتظل مجرد وعود بين الطرفين.

ما هي القيمة التسويقية لكيليان مبابي؟

انضم كيليان مبابي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 على سبيل الإعارة قبل أن ينضم نهائياً بعدها بعام وحينها أصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بقيمة 180 مليون يورو، منذ ذلك الحين ارتفعت قيمة اللاعب ومن المتوقع أن يكلف إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عنه رقماً قياسياً خاصةً وأنه من المنتظر منه أن يكون أيقونة لأثرياء فرنسا.

بحسب موقع ترانسفير ماركت فأن سعر اللاعب حالياً يقدر بما يقرب من 200 مليون يورو، أكثر من أي لاعب آخر في العالم وحتى من زميله نيمار والذي تقدر قيمته بحسب نفس الموقع حوالي 180 مليون يورو، ولكن طبقاً للمركز العالمي للدراسات الرياضية والذي يصنف قيمة كل اللاعبين في أكبر الدوريات اعتماداً على العديد من العوامل مثل العمر، إنتاجية كل لاعب، الدوري الحالي وعقده، وطبقاً لكل ما سبق فأن سي أي إيه إس يرى مبابي هو اللاعب الأعلى قيمة في اللعبة وسعره الحقيقي هو 218 مليون يورو.

ومع ذلك ولكن هناك اعتقاد داخل اللعبة بأن التعاقد مع مبابي سيكلف مبلغ أكبر مما تعتقده مثل هذه الدراسات أو الإحصائيات، حيث يرى نائب رئيس موناكو فاسيلييف والذي كان شاهداص على رحيل اللاعب من موناكو إلى باريس سان جيرمان أنه قيمته الآن تساوي ما يقرب من 250 إلى 300 مليون يورو، لذا فمن المؤكد أن التعاقد مع مبابي سيكلف الفريق الذي يريده رقماً قياسياً جديداً سيصعب كسره وقد يصمد لفترة طويلة جداً.