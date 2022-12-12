ما موقفه من المغرب؟ الظاهرة رونالدو يختار بطل كأس العالم 2022

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توقع رونالدو لويس نازاريو دي ليما أسطورة كرة القدم البرازيلية، هوية المنتخب الذي سيرفع الذهب على الأراضي القطرية، وبالتحديد على منصة استاد لوسيل يوم الأحد القادم.

نهائيات كأس العالم 2022 وصلت إلى المراحل النهائية بعد كشف النقاب عن المربع الذهبي بوصولنا إلى مرحلة نصف النهائي.

ويلاقي منتخب الأرجنتين نظيره كرواتيا في المواجهة الأولى من دور نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم، بينما المباراة الثانية ستكون بين فرنسا والمغرب.

وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كان توقعي دائمًا أن يكون النهائي بين البرازيل وفرنسا، غادرت البرازيل وفرنسا الآن هي المرشح الأكبر".

وأضاف: "مبابي يقدم كأس عالم رائع، لديه قدرات بدنية وفنية لا تصدق قد يكون أفضل لاعب في البطولة، لديه موهبة طبيعية وعمره 23 عامًا فقط، وأمامه تجربة الفوز بكأس العالم للمرة الثانية".

وأتم متحدثًا عن إمكانية تتويج الأرجنتين بكأس العالم: "سأكون سعيدًا من أجل ميسي، لكن لدينا تنافسًا كبيرًا بين البرازيل والأرجنتين، لذا سأكون منافقًا لأقول إنني سأكون سعيدًا للأرجنتين، إنه غير صحيح لكن بالطبع، أرى كرة القدم على أنها رومانسية وسأستمتع بأي بطل".