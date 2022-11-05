ما كانت تخشاه الأرجنتين.. إصابة ليونيل ميسي قبل كأس العالم!

السيناريو المخيف للتانجو قبل المونديال

ليست تلك هي الأنباء التي ينتظرها مشجعو منتخب الأرجنتين، إصابة لأهم لاعبي التانجو ليونيل ميسي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم!.

فقد أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي الحالة الطبية الخاصة بالأرجنتيني والتي أثارت قلق مشجعي التانجو قبل أهم بطولة على الإطلاق في عالم كرة القدم.

بيان باريس سان جيرمان أفاد بأن ميسي مصاب بـ"التهاب في وتر أكيليس، سيبقى ميسي في التأهيل كإجراء وقائي، وسيعاود التمارين الجماعية الأسبوع المقبل".

بيان مقلق لأن العودة إلى التمارين الجماعية قد تعني التدرج في العودة، وهذه وضعية لم يطمح ميسي للوصول إلى كأس العالم بها على الإطلاق خصوصًا أنه كان في كامل الجاهزية البدنية خلال الأسابيع الأخيرة مع الفريق الباريسي.

ليس ميسي فقط من بين لاعبي باريس سان جيرمان، البيان تحدث عن مشاكل أيضًا لكل من كيلور نافاس وبريسنيل كيمبيمبي وفابيان رويز.