ما فعله ريال مدريد في 4 سنوات حققه ميسي في 31 يومًا

هدف سيرخيو راموس يفتح الباب أمام مقارنة ميسي بريال مدريد

سجل سيرخيو راموس هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة في شباك ريال مايوركا مساء أمس الأربعاء، ليقود ريال مدريد إلى انتصار جديد في الليجا.

وبهذا الهدف الذي سجله راموس من ضربة ثابتة، فتح قائد الفريق الملكي المجال أمام مقارنة سجل ليونيل ميسي في الركلات الحرة بسجل فريقه كاملًا.

ويعد هذا الهدف الذي سجله راموس من ركلة حرة هو الرابع لريال مدريد من الركلات الحرة منذ السابع والعشرين من أغسطس من العام 2017.

المزيد من الفرق

في الوقت ذاته، بالنظر إلى سجل ليونيل ميسي في تنفيذ الضربات الحرة فإنه نجح في تسجيل 4 أهداف أيضًا كتلك التي سجلها ريال مدريد في 4 سنوات، ولكن في شهر واحد فقط.

في التاسع من نوفمبر الماضي، سجل ميسي هدفين من ركلة حرة مباشرة في مباراة واحدة أمام سيلتا فيجو في مباراة لعبت على ملعب كامب نو.

وبذلك، سجل ميسي هدفه الرابع من ركلة حرة هذا الموسم في الدوري الإسباني في ظل 31 يومًا فقط، الأمر الذي احتاج ريال مدريد إلى 106 مباراة للوصول إليه.

وفيما يتعلق بريال مدريد، فإن ماركو أسينسيو وإيسكو وسيبايوس وسيرجيو راموس هم آخر اللاعبين الذين سجلوا بهذه الطريقة، وهم مسجلو الأهداف الأربعة منذ 2017 وحتى اليوم.

متى يعود دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد الكورونا؟

يذكر أن ليونيل ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما يتصدر ريال مدريد البطولة نفسها بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.