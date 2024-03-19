ما طرق شراء وحجز وأسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا؟

يستضيف المنتخب السعودي نظيره طاجكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آسيا على ملعب الأول بارك.
المنتخب السعودي انتصر على باكستان والأردن ليتصدر المجموعة السابعة، ويرغب في الاستمرار على نفس النسق لضمان الوصول المبكر للمونديال.
وشارك الأخضر السعودي في كأس العالم الماضية 2022 في قطر ونجح في التغلب على منتخب الأرجنتين قبل أن يودع من دور المجموعات.
في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا......
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا؟
تم طرح تذاكر مباراة المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا عبر Webook
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ما هي أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان من 10 ريال سعودي
|التذكرة
|السعر
|الفئة الأولى
|10 ريال
|الفئة الثانية
|50 ريال
|الفئة الثالثة
|100 ريال
ما موعد مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا؟
موعد مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا هو يوم الخميس 21 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البث في السعودية
|الملعب
|السعودية - طاجيكستان
|الخميس 21 مارس 2025
22:00 السعودية،23:00 الإمارات
|الكأس
|SSC
|الأول بارك
ما شروط الحصول على تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا؟
بشراء هذه التذكرة، فأنت توافق على جميع الشروط والأحكام والقيود التي قد يضعها المنظم قبل أو اثناء الفعالية:
- دخول الأطفال: الدخول مجاني للأطفال أقل من سنة واحدة.
- يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل اكبر من سنة).
- سعر التذكرة غير مسترد.
- في حال تم بيع التذكرة خارج إطار منصة Webook سيتم إلغاء التذكرة دون إرجاع المبالغ
- في حالة إلغاء الفعالية الرياضية أو إعادة جدولتها لأسباب قانونية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو لأسباب خارجة عن إرادتنا، فستكون التذاكر فعّالة لتاريخ المباراة الجديدة المحددة من قبل الجهات المعنية.
- حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.
- في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً.
- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.
- لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج. سيتم توفير عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية.
- لا يسمح باصطحاب الحيوانات.
- لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.
- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الأنترنت.
- التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الا في الموقع المخصصة للتدخين.
- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.
- للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.
- الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية.
- تحتفظ الجهة المنظمة بالحق في رفض قبول دخول مشجعي الفرق الرياضية أو الطلب منهم مغادرة الموقع وذلك عند دخولهم أقسام مشجعي الفريق الآخر في الملعب. يرجى ملاحظة أنه لا يحق استرداد أي مبلغ أو تعويض في مثل هذه الحالات.
- للاطلاع على جميع الشروط والأحكام، يرجى زيارة https://www.victoryarena.com/en/ticketing-terms-and-conditions
- في حال وجود شكوى، يجب تقديمها بزيارة الموقع الالكتروني (https://www.victoryarena.com/ar/support) خلال 3 أيام كحد أقصى من تاريخ وقوعها.
- يجب على المشجعين الذين حجزوا مقاعد في قسم معين بعد اختيار الفريق المفضل بالملعب الالتزام بارتداء الملابس الداعمة للفريق الذي اختاروه حصريًا. علاوة على ذلك، من الضروري الإشارة بوضوح إلى أنه لن يُسمح بالدخول للأفراد الذين ينتهكون هذه السياسة من خلال ارتداء ملابس الفريق المنافس.