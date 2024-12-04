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مصعب صلاح

ما طرق شراء وحجز وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

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كل ما تريد معرفته عن طرق شراء وحجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، وما هي أسعار الفئات المختلفة ..

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.

الاتحاد يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ولا يتواجد النصر بعيدًا، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وبالتالي يسعى لتحقيق الفوز للاقتراب أكثر وتقليل النقاط مع المتصدر والوصيف.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته أمام النصر عبر موقعه الرسمي

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ما أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 من 50 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

الموقعسعر التذكرة
CAT 3, CAT 250 ريالًا سعوديًا
CAT 180 ريالًا سعوديًا
بريميوم 150 ريالًا سعوديًا
CAT 3, CAT 2 الضيوف100 ريالًا سعوديًا
بريميوم الضيوف200 ريالًا سعوديًا
الفضية900 ريالًا سعوديًا
الذهبية1600 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 6 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الاتحاد - النصرالجمعة 6 ديسمبر 2024،
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC SPORTS 1 HDفهد العتيبيالجوهرة المشعة
مشاري القرني
SSC SPORTS 1 SDعيسى الزدجالي
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