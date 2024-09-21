ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الحزم والنصر في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الحزم والنصر في كأس الملك السعودي 2024-2025..

يستضيف ملعب نادي الحزم مباراة قوية تجمع النصر بنظيره الحزم في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025.

النصر يريد الدخول بقوة في البطولة وتوجيه رسالة للمنافسين أنه لن يكون رقمًا سهلًا في منافساتها في ظل رغبة رجال المدرب ستيفانو بيولي في العودة لمنصات التتويج.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الحزم والنصر في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة الحزم والنصر في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الحزم تذاكر مباراته أمام النصر على منصة "إيفينتو"..

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ما أسعار تذاكر مباراة الحزم والنصر في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الحزم والنصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 من 18 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة وصولًا إلى 70 ريالًا..

ما موعد مباراة الحزم والنصر في كأس الملك السعودي 2024-2024؟

تقام مباراة الحزم والنصر في كأس الملك السعودي 2024-2025 يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2024 على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت السعودية ومصر.