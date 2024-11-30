ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..

سيواجه الأهلي بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز نادي استقلال طهران الإيراني ضمن الدور الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

ويستضيف الأهلي فريق استقلال طهران على ملعب الجوهرة المشعة في ظل احتلاله المركز الأول بترتيب مجموعة الغرب إثر تحقيقه 15 نقطة في 5 مباريات بينما يحتل استقلال طهران المركز السابع بأربع نقاط من نفس عدد المباريات.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة الأهلاوية في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته ضد استقلال طهران على موقع "ويبوك"

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه الأهلي واستقلال طهران من 10 ريالات سعودية وتتفاوت حسب فئة التذكرة.

ما موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

تقام مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية وقطر، 20:00 بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - استقلال طهران الإثنين 2 ديسمبر 2024

19:00 السعودية وقطر، 20:00 الإمارات beIN AFC 2 الجوهرة المشعة

ما شروط وأحكام حضور مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025

دخول الأطفال: الدخول مجاني للأطفال أقل من سنة واحدة.

يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل اكبر من سنة).

سعر التذكرة غير مسترد.

في حال تم بيع التذكرة خارج إطار منصات Webook/Alawwal Park سيتم إلغاء التذكرة دون إرجاع

المبالغ

في حالة إلغاء الفعالية الرياضية أو إعادة جدولتها لأسباب قانونية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو لأسباب خارجة عن إرادتنا، فستكون التذاكر فعّالة لتاريخ المباراة الجديدة المحددة من قبل الجهات المعنية.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

لا يسمح باصطحاب الحيوانات.

لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الأنترنت.

التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الا في الموقع المخصصة للتدخين.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية.

تحتفظ الجهة المنظمة بالحق في رفض قبول دخول مشجعي الفرق الرياضية أو الطلب منهم مغادرة الموقع وذلك عند دخولهم أقسام مشجعي الفريق الآخر في الملعب. يرجى ملاحظة أنه لا يحق استرداد أي مبلغ أو تعويض في مثل هذه الحالات.

يجب على المشجعين الذين حجزوا مقاعد في قسم معين بعد اختيار الفريق المفضل بالملعب الالتزام بارتداء الملابس الداعمة للفريق الذي اختاروه حصريًا. علاوة على ذلك، من الضروري الإشارة بوضوح إلى أنه لن يُسمح بالدخول للأفراد الذين ينتهكون هذه السياسة من خلال ارتداء ملابس الفريق المنافس.