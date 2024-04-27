ما طرق حجز وشراء تذاكر مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟ وما الأسعار؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024، وما هي الأسعار؟

يستقبل ملعب الأول بارك، نصف نهائي كأس الملك السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع النصر أمام الخليج.

النصر صاحب الأرض والجمهور، يسعى للفوز والوصول للمباراة النهائية للخروج بلقب هذا الموسم بعد التأخر في النقاط خلف الهلال في دوري روشن السعودي والخروج من السوبر السعودي وكذلك دوري أبطال آسيا.

أما الخليج، فيطمح إلى صناعة التاريخ والوصول إلى المباراة النهائية.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 عبر Victory Arena

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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار التذاكر من 45 ريال سعودي

الفئة السعر خلف المرمى 45 ريال سعودي الأطراف 55-65 ريال سعودي أطراف الواجهة 80-100 ريال سعودي الواجهة 130-140 ريال سعودي Gallery Lounge 700 ريال سعودي Sports Lounge 850 ريال سعودي Platinum Lounge 1100 ريال سعودي Alawwal Prime 1300 ريال سعودي Membership Lounge 3000 ريال سعودي Sports Terrace 4,250 ريال سعودي Executive Suites N 4,887.5 ريال سعودي The Terrace 10000 ريال سعودي

ما موعد مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة؟

موعد مباراة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-24، هو يوم الأربعاء 1 مايو 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباريات كأس الملك السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة النصر والخليج على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الخليج الأربعاء 1 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات SSC Sports HD 1

شاهد الأول بارك

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تفتح البوابات في الساعة 6:00 مساءً، مما يتيح لك الاستمتاع بأجواء ما قبل المباراة وتأمين أفضل المقاعد في المنزل لهذه المواجهة الملحمية.

سياسة التذاكر:

- سياسة استرداد الأموال: التذاكر غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف من الظروف.

- دخول الأطفال: الدخول مجاني للأطفال أقل من سنة واحدة.