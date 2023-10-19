ما طرق حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023 وأسعارها؟

تعرف على طرق وأسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في ديسمبر القادم....

الكل ينتظر لحظة إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، إذ تعد تلك النسخة بمستوى مبهر سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية.

الكرة السعودية تثبت تطورها سواء على الصعيد الفني أو اللوجستي فيما يتعلق بتنظيم المسابقات الرياضية، وستكن بطولة كأس العالم للأندية 2023 فرصة جديدة للبرهنة على ذلك.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طرق وأسعار حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023.

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ما طرق حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر النسخة الـ 20 لكأس العالم للأندية، والتي ستُلعب في المملكة العربية السعودية في ديسمبر.، بشكل إلكتروني فقط، عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.

(اضغط هنا للدخول لحجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023)

وتعد هذه المرحلة الثانية من ثلاث مراحل لبيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثالثة خلال شهر نوفمبر 2023.

كما سيتم إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسنوافيكم بالتفاصيل المتبقية حيال هذا الأمر قبل انطلاق البطولة.

كيف يمكن شراء تذاكر كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يجب اتباع الخطوات الآتية لشراء التذاكر عبر الموقع الرسمي:

الدخول إلى موقع حجز تذاكر كأس العالم للأندية 2023 من هنا تحديد المباراة التي ترغب بمشاهدتها تحديد عدد التذاكر المطلوبة تسجيل الدخول إن كان لديك بالفعل حساب مُسجل لدى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو إنشاء حساب جديد ادخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك عبر صفحة الدفع التأكد من امتلاك بريد إلكتروني ساري حتى يتم إرسال عليه التذكرة وتأكيد الحجز يمكن طباعة التذكرة عبر الموقع الرسمي أو عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن حفظها على هاتفك الجوال واستخدام النسخة الإلكترونية لحضور المباريات

ما أسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2023؟

تبدأ أسعار التذاكر بداية من 40 ريالًا سعوديًا، وتختلف الأسعار حسب فئة التذكرة والدور الذي تقام فيه المباراة.

الدور الفئة سعر التذكرة المباراة الافتتاحية (الاتحاد - أوكلاند سيتي) الفئة الأولى 180 ريالًا سعوديًا الفئة الثانية 130 ريالًا سعوديًا الفئة الثالثة 65 ريالًا سعوديًا ذوو الاحتياجات الخاصة 65 ريالًا سعوديًا الدور الثاني الفئة الأولى 100 ريال سعودي الفئة الثانية 75 ريالًا سعوديًا الفئة الثالثة 40 ريالًا سعوديًا ذوو الاحتياجات الخاصة 40 ريالًا سعوديًا نصف النهائي الفئة الأولى 175 ريالًا سعودي ًا الفئة الثانية 125 ريالًا سعودي ًا الفئة الثالثة 60 ريالًا سعودي ًا ذوو الاحتياجات الخاصة 60 ريالًا سعوديًا تحديد المركزين الثالث والرابع الفئة الأولى 100 ريال سعودي الفئة الثانية 75 ريالًا سعودي ًا الفئة الثالثة 40 ريالًا سعوديًا ذوو الاحتياجات الخاصة 40 ريالًا سعوديًا النهائي الفئة الأولى 200 ريال سعودي الفئة الثانية 150 ريالًا سعوديًا الفئة الثالثة 75 ريالًا سعوديًا ذوو الاحتياجات الخاصة 75 ريالًا سعوديًا

متى موعد كأس العالم للأندية 2023؟

تنطلق البطولة في الثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته من فبراير، على ملعبين (الأول بارك - الملك فهد) في العاصمة السعودية الرياض.