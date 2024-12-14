تعرف على جميع التحركات الرسمية لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا ملعب الاتحاد...

تحول نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى قوة لا يستهان بها سواء في كرة القدم الإنجليزية أو في أوروبا، وذلك بعدما حقق العديد من البطولات محليًا وأوروبيًا تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

ويستهدف السيتيزنس دائمًا تدعيم صفوفهم للاستمرار في المنافسة على الألقاب، خاصة في ظل ترنحهم بشكل كبير في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ورغبتهم في تعويض الإصابة الطويلة للنجم الإسباني رودري.

وفي هذا التقرير من "جول.كوم" نستعرض معكم الصفقات التي يتعاقد معها مانشستر سيتي في شتاء 2025، والراحلين عن صفوف "السيتيزنس".

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ما صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

الصفقات المرشحة بقوة للوصول إلى ملعب الاتحاد حتى الآن، تتمثل في الصربي ميلوس كيركيز، والدولي الإسباني المميز مارتين زوبيمندي الذي يواجه فيه السيتيزينس منافسة قوية من ليفربول وريال مدريد.

هناك اسمان آخران يطمح فيهما مانشستر سيتي، وهما برونو جيمارايش نجم نيوكاسل ومنتخب البرازيل، وفلوريان فيرتس نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

كما برز اسم البرازيلي إيدرسون متوسط ميدان أتالانتا الإيطالي ضمن خيارات مانشستر سيتي لتعويض رودري.

من يرحل عن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

حتى الآن لم يرحل أي لاعب عن مانشستر سيتي في شتاء 2025 بصفة نهائية، والمدرب بيب جوارديولا لا يبدو عازمًا على رحيل أي من لاعبيه الحاليين، فقد قال فيما مضي إنه "يريد عودة كل لاعبيه" بما في ذلك المصابون، ومن غير المعقول أن يترك أحدًا يرحل إلا إذا كان لتمويل صفقة كبرى مما يستهدفه المدرب بيب جوارديولا.

لكن إن كان ثمة عنصر من المرشح أن يغادر مانشستر سيتي بشكل كبير فهو الشاب البالغ من العمر 22 عامًا جايمس مكاتي.