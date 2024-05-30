تعرف على جميع التحركات الرسمية لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة الفريق الكتالوني...

كان موسم 2023-2024، عصيبًا على برشلونة، ومر خلاله بالعديد من الفترات الصعبة، إذ فشل الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، في تحقيق أي بطولة بالموسم الحالي.

وتستهدف إدارة البلوجرانا، إلى تصحيح مسار الفريق من أجل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى، وبالفعل تعاقدت مع المدرب هانز فليك، لمحاولة تحسين الأوضاع وعدم تكرار ما حدث في الموسم الحالي، خلال الموسم المقبل.

وسينتظر عشاق البلوجرانا، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف برشلونة في ميركاتو صيف 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "الفريق الكتالوني".

ما صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يعلن برشلونة، حتى الآن عن أي صفقة رسمية بالرغم من ارتباط الفريق الكتالوني، بعدد من اللاعبين إما عن طريق الإعارة أو صفقة بشكل دائم.

وستشكل الأزمة المالية التي يمر بها البلوجرانا، عائقًا كبيرًا في طريق الإدارة خلال الميركاتو الصيفي، ولكن لابورتا ورجاله سيحاولون التغلب على تلك العقبة.

من رحل عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يعلن برشلونة، حتى الآن عن رحيل أي لاعب بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، في ظل ارتباط العديد من اللاعبين بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني وعلى رأسهم رافينيا، بالإضافة إلى رونالدو أراخو، وغيرهما من النجوم.