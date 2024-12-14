تعرف على جميع الصفقات الرسمية لبرشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم "الفريق الكتالوني"، ومن يغادرون؟...

لا ينتظر برشلونة موسم انتقالات كبير في الميركاتو الشتوي 2025، نظرًا للوضعية المادية المعقدة التي يقبع فيها النادي الكتالوني، منذ سنوات، وجعلته يغير سياسته كثيرًا في سوق الانتقالات.

ويعيش برشلونة، هذا الموسم تحت قيادة المدرب هانز فليك، أوقاتًا جيدة لم يعشها منذ سنوات، وستحاول الإدارة مواصلة إعادة بناء الفريق مرة أخرى، والتخلص من بعض الأسماء لتوفير سيولة مالية، ولتحسين الوضع الاقتصادي.

إذًا، ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟ من هم القادمون إلى "الفريق الكتالوني"، ومن يغادر من كتيبة المدرب هانز فليك؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

كما ذكرنا سابقًا وضع برشلونة المادي لا يسمح له بدخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، لذا ليس من المتوقع أن نرى صفقات للفريق الكتالوني، خلال يناير خاصة وأن المدرب فليك لديه تشكيلة مميزة.

اللاعبون الراحلون عن برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2025

لم يرحل حتى الآن أي لاعب صفوف برشلونة، بشكل رسمي في ميركاتو شتاء 2025، وإن كانت التقارير تشير إلى احتمالية خروج أنسو فاتي، وإريك جارسيا، من تشكيلة الفريق الكتالوني.